Как добиться полного суверенитета Украины

19:59 13 Август Киев, Украина

Чтобы укрепить суверенитет страны, правительство должно сделать ставку на украинские экономические ресурсы и общество, а не на внешние кредиты и зарубежных партнеров.

Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"Необходимо опереться на общественное мнение в части решения ключевых политических вопросов по гуманитарной политике, вопросов войны и мира, т. е. через референдумы", - подчеркнул он.

По словам Бортника, важно, чтобы украинские элиты начали диалог, находили общее и согласовывали правила игры, для того, чтобы конкуренция происходила в рамках политической системы и не разрушала последнюю.

"Вот таким образом можно повысить уровень суверенитета и со временем создать действительно независимое государство. Сегодня мы страна независимая, но одновременно не суверенная", - отметил эксперт.

Как сказал Бортник, формальный набор признаков отдельного государства у Украины имеется, однако все важные решения страна принимает под влиянием ЕС, США и западных кредиторов, а Донецк, Луганск с Крымом, то есть другая часть Украины, — под влиянием России.