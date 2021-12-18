Как добиться полного суверенитета Украины

Чтобы укрепить суверенитет страны, правительство должно сделать ставку на украинские экономические ресурсы и общество, а не на внешние кредиты и зарубежных партнеров.
Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
По словам Бортника, важно, чтобы украинские элиты начали диалог, находили общее и согласовывали правила игры, для того, чтобы конкуренция происходила в рамках политической системы и не разрушала последнюю.
Как сказал Бортник, формальный набор признаков отдельного государства у Украины имеется, однако все важные решения страна принимает под влиянием ЕС, США и западных кредиторов, а Донецк, Луганск с Крымом, то есть другая часть Украины, — под влиянием России.
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