Как дебаты кандидатов в президенты США изменили баланс сил

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По данным опроса, проведенного телеканалом CNN, 6 из 10 зрителей дебатов в США, считают, что лучше всего себя проявил Джо Байден

Политолог Алексей Голобуцкий отметил, что дебаты претендентов на пост президента США окончательно не определили лидера гонки, и динамика поддержки еще будет колебаться.

«Даже после дебатов что-то прогнозировать невозможно. Особенно в американской системе. Предварительно, если ранее Трамп отставал на 8 пунктов, то сейчас отстает на 2-3. Понятно, что для той публики, на которую работает Трамп, эти дебаты не имеют такого важного значения, как для тех людей, на которых ориентируется Байден. Вспомните, Хиллари Клинтон тоже казалась более убедительной, Трампа постоянно ловили на фейках, но это не помешало ему выиграть выборы. Поэтому, здесь трудно говорить», - сказал Голобуцкий.

Эксперт добавил, Трампа с конца 2017 года его традиционные избиратели снова начинают поддерживать.

«Трамп будет использовать в свою пользу экономический фактор - конечно, экономика США упала за время пандемии, но сейчас начинает расти. Ему пойдет на пользу то, что он начал торговую войну с Китаем», - добавил эксперт.

По мнению Голобуцкого, американцы, голосующие за Дональда Трампа рассматривают напряженность отношений с Китаем, как достижение внешней политики США.

«Минус, который может повлиять на рейтинг Трампа - это будут ему вспоминать легкомысленное отношение к эпидемии коронавируса и развал международных отношений. Но для каждого кандидата есть свои векторные точки», - пояснил эксперт.

Голобуцкий отметил, что предвыборный баланс еще будет меняться.