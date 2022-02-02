Как быть? Отношение Украины к западным санкциям

Политические эксперты в один голос заявляют, что, присоединившись к западным санкциям, Украина должна быть готова к потерям.
Пока президент Беларуси Александр Лукашенко договаривался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным о предоставлении Москвой Минску полуторамиллиардного кредита, много западнее активно шли другие переговоры. Лидеры европейских стран обсуждали между собой и Вашингтоном список санкций, которые Запад готов ввести против режима Лукашенко. Судя по заявлениям официальных лиц, вопрос – что, против кого и когда вводить – практически согласован.
Дело за малым – устранить некоторые преграды, озвучить решение. После чего виновные в фальсификации выборов и разгонах мирных демонстраций окажутся под санкциями. А Украина – перед сложным выбором: поддерживать согласованное решение наших западных союзников, рискуя окончательно испортить взаимоотношения с Минском. Или же задекларировать какую-то особую позицию, учитывая национальные интересы и риски, которые способно вызвать безоговорочное присоединение к западным санкциям. Принимать окончательное решение придется в ближайшее время.
Кто инициировал санкции
Пока президент Беларуси Александр Лукашенко договаривался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным о предоставлении Москвой Минску полуторамиллиардного кредита, много западнее активно шли другие переговоры. Лидеры европейских стран обсуждали между собой и Вашингтоном список санкций, которые Запад готов ввести против режима Лукашенко. Судя по заявлениям официальных лиц, вопрос – что, против кого и когда вводить – практически согласован.
Дело за малым – устранить некоторые преграды, озвучить решение. После чего виновные в фальсификации выборов и разгонах мирных демонстраций окажутся под санкциями. А Украина – перед сложным выбором: поддерживать согласованное решение наших западных союзников, рискуя окончательно испортить взаимоотношения с Минском. Или же задекларировать какую-то особую позицию, учитывая национальные интересы и риски, которые способно вызвать безоговорочное присоединение к западным санкциям. Принимать окончательное решение придется в ближайшее время.
Кто инициировал санкции
О намерении вести санкции по итогам выборов и последующих событий в Беларуси в Евросоюзе заговорили почти сразу после первой жестокой реакции белорусских властей на народные протесты. "Застрельщиками" инициативы стали ближайшие европейские соседи Беларуси, в частности Литва. Уже 11 августа – через два дня после выборов и на следующий день после разгона и ареста демонстрантов – лидеры литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и Ингрида Шимоните направили письмо к руководству Европейской народной партии с призывом ввести санкции против руководства Беларуси. Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь также заявил, что по вопросу санкций Европа должна говорить "со всей серьезностью".
Дальнейшие события в Беларуси, по сути не оставили европейским лидерам выбора: не начни они как минимум обсуждать вопрос санкций, народ бы их не понял. Уже к двадцатым числам августа по итогам саммита была изложена позиция ЕС: санкции будут, необходимо лишь пройти ряд процедур. Но здесь европейцев ждал сюрприз: Кипр наотрез отказался поддерживать решение, если ЕС не поддержит его в "нефтяном" противостоянии с Турцией. В итоге на сегодняшний день решение так и не принято. По заявлениям представителей ЕС, ожидается, что вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 21 сентября.
Тем временем, по информации из США, Брюссель и Вашингтон завершают согласование формата и списка санкций. На данный момент предполагается введение персональных санкций против лиц, причастных к фальсификации и разгонам. Продолжаются дискуссии, вводить ли санкции персонально против Лукашенко. Что касается экономических мер, то пока о них речь не идет, но в будущем, в зависимости от ситуации в Беларуси этот вопрос может быть поставлен. В любом случае, если санкционные меры будут введены, то это будет консолидированная позиция ЕС и США. Разумеется, ожидается, что к санкциям присоединятся союзники Вашингтона и Брюсселя. К которым принадлежит и Украина.
Чем рискует Украина
Киев уже продемонстрировал в определенной мере синхронность действий с Западом. Еще 10 августа министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы (Люблинский треугольник) выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от белорусских властей прекратить насилие по отношению к митингующим и предложили посредничество в диалоге с оппозицией. Позже Украина присоединилась к декларации ЕС относительно выборов Беларуси, в которой указывается, что эти выборы не были свободными и справедливыми.
В то же время официальные лица нашего государства избегали резких высказываний по отношению к действиям белорусских властей. Так, президент Владимир Зеленский довольно дипломатично прокомментировал действия белорусского коллеги, отметив лишь в одном из интервью, что на месте Лукашенко он бы объявил повторные выборы.
Несколько более жесткой оказалась реакция Верховной Рады Украины. В утвержденном во вторник, 15 сентября, заявлении парламентарии подтвердили, что присоединяются к оценкам Европейского Союза относительно не демократического характера президентских выборов в Беларуси. И поддерживают введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применения насилия против протестующих. Тем не менее, общий тон заявления все же был не настолько резок, как ожидалось. Примечательно, что 100% голосов за проект заявления не дала ни одна фракция или группа.
Такая дуальная и несколько размытая позиция Украины вполне объяснима: с одной стороны, Киев не может не реагировать на события в соседнем государстве. С другой – серьезное ухудшение взаимоотношений с Минском будет означать риск минимум получить проблемы с поставками белорусского топлива. А в худшем (и совсем не таком уж маловероятном) случае – российские войска на северных границах Украины.
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