Как будет развиваться сотрудничество с МВФ

13:17 23 октября Киев, Украина

Координировать переговорный процесс с МВФ будет рабочая группа, созданная Кабинетом министров Украины.

Экономический эксперт Андрей Блинов пояснил, что на уровне рабочей группы будут координироваться действия в рамках бюджетного процесса, поскольку от этого будет зависеть дальнейшее сотрудничество с МВФ.

«Пока что сведений о предоставлении второго транша МВФ нет и эта комиссия создана для того, чтобы координировать свои действия во время бюджетного процесса, поскольку от этого будет зависеть дальнейшее сотрудничество с МВФ», ‒ сказал Блинов.

Эксперт считает, что дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ будет зависеть от бюджетного процесса и продвижения реформ.

«МВФ ранее делал намеки. Речь о том, что для него остаются открытыми ряд вопросов по Украине: в частности, борьба с коррупцией, независимая работа антикоррупционных органов, также их волнует вопрос независимости Национального банка», ‒ пояснил эксперт.

По мнению Блинова, у международных партнеров могут возникнуть вопросы к проекту бюджета Украины на следующий год.