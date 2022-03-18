Как будет развиваться сотрудничество с МВФ

Координировать переговорный процесс с МВФ
будет рабочая группа, созданная Кабинетом министров Украины.
Экономический эксперт Андрей Блинов пояснил, что на уровне рабочей группы будут координироваться действия в рамках бюджетного процесса, поскольку от этого будет зависеть дальнейшее сотрудничество с МВФ.
«Пока что сведений о предоставлении второго транша МВФ нет и эта комиссия создана для того, чтобы координировать свои действия во время бюджетного процесса, поскольку от этого будет зависеть дальнейшее сотрудничество с МВФ», ‒ сказал Блинов.
Эксперт считает, что дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ будет зависеть от бюджетного процесса и продвижения реформ.
«МВФ ранее делал намеки. Речь о том, что для него остаются открытыми ряд вопросов по Украине: в частности, борьба с коррупцией, независимая работа антикоррупционных органов, также их волнует вопрос независимости Национального банка», ‒ пояснил эксперт.
По мнению Блинова, у международных партнеров могут возникнуть вопросы к проекту бюджета Украины на следующий год.
«Несмотря на то, что транш был получен еще в конце лета, сейчас ключевым вопросом для сотрудничества с МВФ остается бюджетный процесс. МВФ будет обращать внимание на те показатели, которые закладываются в меморандум и на адекватность ситуации с платежным балансом. У Украины в этом году ситуация с платежным балансом нормальная, а вот с бюджетом проблема существует. Потому что дефицит, который закладывает Минфин в бюджет является завышенный и такую точку зрения разделяет большинство экспертов, также проблемы с наполнением ‒ непонятно из каких источников этот дефицит финансировать», ‒ пояснил он.
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