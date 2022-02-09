Как бороться с нарушителями карантинных правил

19:08 18 Сентябрь Киев, Украина

Руководители общежитий Киева были оштрафованы на 34 тыс гривен по решению суда, из-за нарушений карантинных правил.

Глава Института публичной политики и консалтинга «Инполит» Сергей Быков отметил, что попытки отменить положение карантина в Конституционном суде не влияют на возможность власти привлекать людей к ответственности за нарушение карантинных ограничений.

«Если люди не понимают опасности коронавируса, то надо применять какие-то санкции, в частности необходимо штрафовать. Если мы посмотрим, в европейских странах каждого нарушителя штрафуют на сотни евро. Это абсолютно нормальная история, когда во время карантина украинцы посещают массовые мероприятия, создают скопления людей и их штрафуют», – сказал Быков.

По его словам, требования более или менее придерживаются только в Киеве. В курортных городах и регионах карантинные требования абсолютно игнорируют и не следуют рекомендациям.



Также эксперт отметил, что решение КС по карантину не будет влиять на возможность власти привлекать нарушителей к ответственности.