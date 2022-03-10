Как бороться с финансовыми пирамидами в Украине

13:27 19 октября Киев, Украина

Правительство разрабатывает законопроект для борьбы с деятельностью аферистов и недопущения появления финансовых "пирамид".

Своим мнением по этому поводу поделился инвестиционный консультант, президент ОО «Деловой клуб "Партнер"» Сергей Ивагло.





"Сегодня на рынке не существует организации, активно противодействующей пирамидальным схемам. Нет эффективной системы мониторинга и первичного предупреждения о таких проектах, Типа "вспышка слева". Мы несколько раз как общественная организация, которая занимается просветительской деятельностью по основам финансовой грамотности, предлагали свои услуги в качестве партнера по первичному мониторингу. Готовы были аргументировано пояснять, почему такая-то организация требует более внимательного присмотра со стороны компетентных органов. Причём таких общественных активистов достаточно много. В ответ слышали от госорганов, что они находятся в жестких ограничениях, из-за чего не могут ни нас привлечь для превентивных мер против аферистов, ни сами что-то сделать.

А финансовые мошенники демонстрируют чудеса изобретательности. Они, как и мир, меняются, мимикрируют, развиваются с неимоверной скоростью. Выдают на гора огромное количество разных видов "пирамид". Аферисты постоянно на два, три, пять шагов впереди неповоротливой, слабо изменяющейся правоохранительной системы. И шансов у обычных граждан не попасть в ловушку мошенников - почти нет. Вопрос лишь, когда это произойдет - и под каким соусом, обычный человек купит ту или иную "пирамиду".



Потому нам нужен хороший экспертный орган с мощными спецами, которые работали бы на упреждение. Ломали "пирамиды" до того, как под их обломками окажутся очередные облапошенные граждане.



Еще один важный момент. Люди, которые делают первые шаги в инвестировании, также нередко становятся жертвами аферистов. Получив негативный опыт, многие боятся инвестировать даже в хорошие вещи. Так подрывается перспектива, что в этой стране появится средний класс (а это про капитал, инвестирование, пассивный доход). И чем быстрее, качественнее сработает закон на предотвращение деятельности аферистов и недопущение появления финансовых "пирамид", тем лучше будет всем. Это как раз тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Важно сверхжестко, с максимальным привлечением общественных организаций в качестве помощников, дать бой аферистам".