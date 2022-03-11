Как группа крови влияет на риск заражения COVID-19

12:02 16 Октябрь Киев, Украина

С момента появления нового вируса COVID-19 , ученые не прекращают исследовать его особенности и возможные взаимосвязи. Последние исследования собрали доказательства того, что группа крови может влиять на риск заражения COVID-19 и тяжести протекания заболевания.



О результатах сообщается в двух новых исследованиях, которые были опубликованы 14 октября в журнале Blood Advances.



В одном из них исследователи сравнили более 473000 человек в Дании с COVID-19 с более чем 2,2 млн человек в общей популяции. Среди пациентов с COVID-19 был меньший процент людей с группой крови O (первая) и более высокий процент людей с типами A, B и AB.



Таким образом, эти результаты показывают, что люди с кровью A, B или AB могут быть более подвержены заражению COVID-19, чем люди с кровью типа O. Уровни инфицирования были одинаковыми среди людей с кровью типов A, B и AB.



Другое исследование включало 95 тяжелобольных пациентов с COVID-19, госпитализированных в Канаде. Пациентам с кровью типа A или AB чаще требовалась искусственная вентиляция легких, что позволяет предположить, что у них более высокий уровень повреждения легких от COVID-19. В исследовании также сказано, что большему количеству пациентов с кровью типа A и AB требуется диализ из-за почечной недостаточности.



По словам исследователей, результаты показывают, что пациенты с COVID-19 с группами крови A и AB могут иметь повышенный риск дисфункции или отказа органов, чем пациенты с кровью типа O или B.



Они также обнаружили, что, хотя люди с группами крови A и AB в целом не пребывали в больнице дольше, чем люди с типами O или B, в среднем они находились в отделении интенсивной терапии дольше, что может указывать на более тяжелую форму COVID-19.



«Уникальной частью нашего исследования является то, что мы сосредоточены на серьезности влияния группы крови на течение COVID-19. Мы наблюдали это повреждение легких и почек, и в будущих исследованиях мы хотим выявить влияние группы крови и COVID-19 на другие органы», — сказал автор этого исследования доктор Мипиндер Секхон, клинический инструктор в отделении интенсивной терапии Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада.





Добавим, в марте 2020 года китайские ученые показали, что люди с группой крови типа А более восприимчивы к новому коронавирусу, но это различие не является критически важным. Работа охватила 2173 пациента с COVID-19 из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне.



Команда изучила распределение групп крови в нормальной популяции в каждой области, а затем сравнила их с выборкой пациентов с вирусом.



«Мета-анализ объединенных данных показал, что группа крови А имела значительно более высокий риск COVID-19 по сравнению с группами крови, не относящимися к группе А. В свою очередь, группа крови O имела значительно более низкий риск инфекционного заболевания», — пишут исследователи в своей статье.



Но в документе также четко говорится, что, хотя результаты были значительными, это не результат «все или ничего».



Процентное соотношение между нормальным населением и теми, у кого есть вирус, имеет некоторые различия — но это не означает, что люди с типом крови О имеют иммунитет; и не каждый, кто заразится вирусом, будет иметь группу крови А.