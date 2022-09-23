КАДЫРОВ: в Чечне мобилизации НЕ БУДЕТ

14:17 23 сентября Киев, Украина

По словам Кадырова, с начала войны в Украину отправились 20 тыс. чеченцев, и республика, таким образом, «перевыполнила спущенный план на 254%». О каком плане идет речь, он не уточнил.

Кроме того, по словам главы Чечни, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что «любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять на передовую».

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что объявленная в РФ частичная мобилизация не коснется жителей республики. Соответствующий сюжет показали по ЧГТРК «Грозный».





Судя по всему, Кадыров первый из лидеров российских республик и округов понял чем могут грозить подобные заявления и последующие действия Кремля. И не означают ли такие действия, как не подчинение Москве и лично путину. Неужели Чечня первая из республик которая решится на независимость от российской федерации?

Время покажет и все расставит на свои места.