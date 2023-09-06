19:22 26 августа Киев, Украина

Узурпатор и предатель Чечни остается грозным воином в тик-токе. Его боятся как в оккупированной Чечне, так и в России. Однако за пределами российского государственного образования над ним смеются. Складывается ощущение, что его “актеры” из чайного подразделения «Ахмат» пытаются пройти пробы на роль в индийском фильме в Боливуде, стреляя из двух рук на бегу с автоматов, в то время, как их любимый дон-дон заявляет о взятии очередного украинского города, который, между тем, кадыровцы захватили уже в десятый раз.

И вот это существо угрожает странам, вроде Швеции, которая на сегодняшний день стала членом НАТО, войной из-за сожжения Корана. Почему тогда чеченский Винни-Пух не угрожает Путину, за то, что в России призирают мусульман и разрушают мечети? Или его тик-ток войска мстят за это россиянам на захваченных украинских территориях в тылу, насилуя их, когда под боком не оказывается осликов?

Как бы там ни было, подобные заявления Кадыров еще больше дискредитируют как Россию, так и его самого.