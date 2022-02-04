Кадровые перестановки: под кем зашаталось кресло

21:04 16 Сентябрь Киев, Украина

Правительство Шмыгаля проработало полгода, после первой волны увольнений вторая не заставит себя долго ждать.

Прежде всего речь идет о возможной замене министров экономического блока Сергея Марченко и Игоря Петрашко, как отметил вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Политолог Олег Саакян пояснил, что кадровые изменения пройдут из-за того, что команда Зеленского будет пытаться таким образом усилить контроль.

«Вероятно, отставка грозит многим, и под рядом министров зашаталось кресло. Об этом поговаривают во многих властных кабинетах. Вполне вероятно, что после принятия бюджета и возможно, что даже до дня голосования, к местным выборам, мы увидим определенные перестановки», – сказал Саакян.

Политолог добавил, что одной из причин правительственных перестановок может быть желание команды Зеленского контролировать ситуацию.

«Есть несколько обстоятельств, которые могут этому способствовать. Прежде всего это то, что к правительству накапливается много вопросов со стороны парламента, недоразумения в самом правительстве и претензии общества, особенно в части экономического сектора. И кто-то за этот негатив, который накопился, должен понести политическую ответственность», – заметил Олег Саакян.

Также, по его мнению, отставки в правительстве могут произойти и в связи с местными выборами.