15:10 02 сентября Киев, Украина

В сети появилось сообщение о том, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье начали вручать повестки. Так что скоро и там начнется охота на мужчин, которых еще не успели отправить как пушечное мясо на фронт.

Причем, местные отмечают, что в первую очередь повестки вручают тем, кто променял украинский паспорт на российский. И здесь нет ничего удивительного, ведь сведения о таких мужчинах у оккупантов уже есть. Так что им не сложно провести очередной рейд, собрав определенное количество новобранцев.

Как видим российский паспорт идет с бонусом в виде повестки.

россия никогда не считала человеческую жизнь чем-то ценным. И в этом мы еще раз убеждаемся на временно оккупированных территориях. Ведь людей, "спасенных" от украинцев, отправляют на войну. И ещё непонятно за кого они станут воевать. Не исключен вариант что развернут оружие против своих российских "освободителей".



