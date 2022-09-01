К чему готовятся российские военные на белорусской земле

По их данным, в беларуси на аэродроме Зябровка находится от 10 до 14-и ЗРК С-400 "Триумф" и склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400.

Также стало известно о размещении трех радиолокационных станций "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлёт" и двух ЗРПК "Панцирь".

По данным группы, самолёты Ил-76 ВКС рф подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", откуда их везут в Зябровку.

В Зябровке также был замечен вертолет Ми-8, большое количество машин различного военного значения, инженерная техника, окопы, палатки. А в окрестностях аэродрома, по данным расследователей, находятся танки Т-72 и ОТРК "Искандер".

"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела — 28 июля — с территории беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты", - сказано в сообщении.

Бесхребетная беларусь предоставила свою территорию для размещения российских военных и техники. И не в коем случае мы не демонизируем ситуацию с белоруссией, просто факты остаются фактами. белорусский лидер лукашенко абсолютно не влияет на ситуацию, за него все решается путиным в кремле. А путин не оставил своей амбициозной мечты захватить Киев, и для этого ему нужна белорусская территория. Конечно ему еще нужны и человеческие ресурсы, но тут белорусы не слушают ни путина, ни лукашенко.

И то что удар будет сомнений нет. Но не следует паниковать. Украина к этому готова. Для ЗСУ не проблема в одночасье была перебить 800 лучших российских десантников – элиту вс рф высадившихся на Гостомельском аэродроме. И все это российское сборище на белорусской земле не пугает Украину, мы готовы дать отпор любому врагу.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал о двух реальных угрозах со стороны беларуси. По его словам, это — российские ракетные войска и российские пилоты, которые могут наносить ракетные и авиаудары по территории Украины.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил: «До тех пор пока на территории беларуси близко к нашим границам размещены много российские техники. Ее достаточно для того, чтобы начать наступление. Людей нет, но техника есть. Этого достаточно, чтобы сказать, что есть угроза. То есть мы должны быть готовы. Мы точно видим по всем сводкам и разведке в том числе что нам нельзя расслабляться».

Городской голова Луцка Игорь Полищук отметил что на 100% спрогнозировать вероятность наступления со стороны беларуси никто не может, однако военные Волыни подготовлены к любой ситуации, а на границе возведены фортификации.

"Сегодня на Волыни есть достаточное количество военных территориальной обороны. У нас есть добровольное формирование нашей территориальной общины батальон "Луцк" - многочисленное и хорошо подготовленное. А для того, чтобы военная операция имела значительный успех, количество военных, которые совершают нападение, должно втрое превышать количество обороняющихся военных", - отметил мэр.

По его мнению, чтобы осуществить успешное полномасштабное наступление с белорусской стороны, необходимо до 20 тысяч военных.

Белорусы понимают, что это не их война и им в Украине делать нечего. А вот российские военные, с белоруской территории могут наносить и ракетные удары и попробовать зайти на территорию Украину.

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