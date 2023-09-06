Изолированный путин теперь может только мечтать о заграничных поездках

15:45 25 августа Киев, Украина

С 9 по 10 сентября в Индии должен состояться саммит G20. Россия, каким-то образом, еще сохраняет свое место там. В прошлом году на встречу ездил Лавров с пресс-алкаше Захаровой. В этом году “Путин не исключает возможности лично явиться на саммит G20”, сообщил источник NBC News в Кремле. Еще в марте об этом сказал говорящие усы Путина Песков.

Стоит отметить, что такие вот “возможные поездки” это способ показать, что Путину, якобы, МУС (Международный уголовный суд) не указ. Впрочем, это такая же правда, как и заявления пропагандистов, что “западные санкции не работают в России”.

Путин боится быть арестованным. Индия, хоть и не ратифицировала Римский статут, на основании которого действует МУС, диктатор боится стать трофеем индийцев, которые получили бы мировое признание после его поимки. В своих фантазиях, Путин может летать куда угодно и даже его шавки могут рассказывать о том, что диктатор планирует полететь в ту или иную страну. Однако за пределами России ему никто не может гарантировать безопасность. Поэтому, если Путин все же решит лично посетить саммит G20, будет интересно наблюдать за тем, как его прислуга из ГБ станет наполнять один за одним чемоданчики, предназначенные для испражнений старца.