Изменятся ли цены на моторное топливо в Украине

18:52 02 Октябрь Киев, Украина

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн рассказал, как могут измениться цены на бензин и дизтопливо из-за снижения стоимости нефти?



"В течение сентября мировой рынок и рынок Украины демонстрировали относительную ценовую стабильность. Нефть уже третий месяц находится в коридоре 40-44 долл. за барр. и это говорит о том, что найден временный баланс между спросом и предложением.



Ситуация на рынке Украины характеризуется избытком всех без исключений марок топлива. Отличительной особенностью последних трех месяцев можно назвать минимальные цены на топливо в рознице, что обусловлено минимальными торговыми наценками за последние два года.





Консалтинговая группа А-95" проводит еженедельный мониторинг цен на топливо в Украине, Европе и СНГ, сравнивая цены без налогов, поскольку именно налоговая нагрузка формирует немалую часть цены в разных странах. Так, бензин А-95 у нас находится на минимальной отметке, тогда как в прошлом году аналогичное сравнение показывало цены, близкие к максимальным, среди стран рейтинга.

Что касается краткосрочной перспективы, то пока нет особых предпосылок для существенных колебаний цен на нефтепродукты на АЗС



В долгосрочной перспективе на рынок может повлиять решение Верховной Рады, которая рассматривает несколько законопроектов, направленных на корректировки ставок акцизного сбора на основные моторные топлива – бензин, сжиженный газ, дизтопливо. Основное ожидаемое изменение – сближение ставок акцизов на бензин и сжиженный газ с целью снижения импорта сжиженного газа и дизтоплива - и наращивания использования бензина украинского производства.

Таким образом, цены на бензин должны снизиться, а на газ – подрасти, но остаться существенно ниже, чем на бензин. Акциз на дизельное топливо все варианты законопроектов предлагают оставить без изменений, а значит, его стоимость останется без изменений относительно других марок нефтепродуктов".