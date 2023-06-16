Изгой боится покидать Россию

12:44 09 июня Киев, Украина

В Кремле заявили, что не признают Международный уголовный суд, после того, как МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой за насильственную депортацию украинских детей, объявив обоих в международный розыск. В тоже время, “почему-то”, изгой отказался приехать на инаугурацию Ердогана в Турцию. Более того, он также решил отправить вместо себя уполномоченного чинушу Володина на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Индию. Но и это еще не все – Путин отменил свою поездку в ЮАР на саммит БРИКС из-за того, что африканская страна признала выданный ордер МУС.

Вот такой вот “храбрец” – власть Международного уголовного суда не признает, однако лететь куда-либо боится. Куда же подевался тот “мачизм”, которым Путин пугал НАТО весь 2021 год? Наверно, когда Россия “начнет воевать по настоящему”, вот тогда и “мачизм” вернется. Вот только “что-то” подсказывает, что этого не произойдет никогда, ведь невозможно все время блефовать, а после того, как тебя раскрыли, начать блефовать снова, в той же манере и думать, что все снова будут бояться как и прежде.