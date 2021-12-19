Итоги встречи министров иностранных дел ОБСЕ – Блинкен угрожает России

2 декабря Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а после, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После завершения разговора с ними, Блинкен выступил перед журналистами и прокомментировал результаты обсуждения.

Госсекретарь США отметил, что Америка, как и прежде, непоколебимо поддерживает территориальную целостность Украины и обеспокоена военной напряженностью на границе с Россией.

Энтони Блинкен подчеркнул, что агрессия со стороны Российской Федерации недопустима. Если Кремль решится на эскалацию конфликта, то Вашингтону ничего не останется, как ввести экономические санкции, от которых США прежде воздерживались.

Судя по всему, диалог министров ни к чему новому не привел. Блинкен напомнил, что Минские договоренности так и остаются главным и наиболее эффективным инструментом в разрешении конфликта на Донбассе. В тоже время, он не рассказал, как сделать так, чтобы Россия начала их соблюдать, и как привлечь Кремль к ответственности за развязывание войны против Украины и аннексию Крыма. То есть, ничего после проведения диалога с главами МИД враждующих стран не изменилось. Украину – поддерживаем, России – грозим пальцем.