Ликвидация международного сообщества «Мемориал» ликвидирована в России. Организация существовала более 30 лет, был создана в 1989 году нобелевским лауреатом Андреем Сахоровым. Участники занимались расследованиями репрессий времен СССР, находили имена людей незаконно обвиненных во времена Сталина и позже, обнаруживали массовые захоронения незаконно заключенных советских граждан.

При этом участники «Мемориала» никогда не выступали против действующей власти Кремля, не участвовали в митингах, их интересовала исключительно правда отдельной части истории СССР. Делалось это для того, чтобы репрессированные люди, даже после смерти, могли быть оправданы, а их родственники, наконец, смогли найти хоть какие-то сведенья о захоронении своих близких, узнать о жизни родных в лагерях и т.д.

Однако в России свобода не распространяется даже на историю. В стране существует свое виденье мира, которое прямо пропорционально настроению власти. Так как Путин хвалиться СССР и, буквально, сделал из него синоним к слову Россия, то, естественно, никто не в праве “очернять святое прошлое Кремля”. Поэтому, Госдума РФ приняла закон, согласно которому за оспаривание исторических фактов принятых Российской Федерацией, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

«Мемориал», согласно постановлению суда, “создавал лживый образ СССР как террористического государства, обелял и реабилитировал нацистских преступников”. Стоит отметить, что решение о ликвидации организации обернула в противников многих, кто ранее поддерживал Путина. Для людей, особенно заставших 60-е – 80-е гг СССР, стало странным решение властей признать «Мемориал» “иноагентом”, начать политическое преследование организаторов и участников проекта, а также ликвидировать организацию.

Люди, рожденные в Советском союзе, поддерживали работу «Мемориала», так как видели и могли прочувствовать на собственном примере маховик репрессий. В тоже время, Путин был и остается сотрудником КГБ – человеком, который служил системе пыток, незаконных обвинений, ссылок, массовых убийств и расстрелов. Поэтому, для него, видимо, все выглядит в другом свете.