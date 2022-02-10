ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ЛИЧНЫЙ ГЕРОИЗМ, ВЫУЧКА И ПРОТИВОТАНКОВАЯ ПУШКА МТ-12 СОРВАЛИ ПЛАНЫ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ.

Российские «военные эксперты» не устают убеждать соотечественников в слабости украинской армии и неизбежности «лёгкой прогулки» в случае попытки РФ вторгнуться на территорию независимой Украины. Из последних фантазий кремлёвских пропагандистов популярен миф о якобы недостатке в Украине противотанковых средств поражения и, как следствие, вынужденного использования ВСУ противотанковых пушек МТ-12Р с радиолокационным прицельным комплексом. По версии «експердов» это и есть показатель низкой боевой готовности ВСУ. Так ли это? Нет. Не так. Очевидно, что даже самое современное оружие бесполезно без готовности его умело применить в нужное время и в нужном месте.
В качестве доказательства высокого уровня профессионализма украинских военных и эффективности украинской ствольной артиллерии, в частности МТ-12, приведу лишь краткий отрывок из истории, рассказанной непосредственным участником боев под Иловайском, полковником ВСУ Евгением Сидоренко —
«…25 августа в 15.00 по дороге от Кутейниково на Иловайск была обнаружена колонна российской бронетехники — 16 единиц, включая танки, которая двигалась прямо на наши позиции, подвергшиеся артобстрелу. По радиостанции я услышал о движении колонны.
Я был один рядом с российским танком, экипаж не был сформирован. Зная, что на позиции, прикрывавшей дорогу, стоит только одна наша противотанковая пушка «Рапира» из состава 2 противотанковой батареи 51-й механизированной бригады, я сел на место механика — водителя, и поехал на угрожаемое направление. У орудия стоял сам комбат Константин Коваль.Он прорвался из окружения в Иловайске, поэтому с удовольствием называю его имя. Наводчика орудия я также записал имя, но он пока не значится в списках, вышедших из «котла», поэтому говорить сейчас об этом героическом воине и его расчёте пока не буду. Парни проявили себя просто блестяще и профессионально. Первым же выстрелом была уничтожена головная машина противника — это была МТЛБ-6М, которая состоит на вооружении только российской армии.В этот момент я понял, что надо прикрыть наше орудие во время перезарядки и отвлечь внимание от нашей засады, и резко выехал вперед на дорогу, перебрался в кресло командира и открыл огонь из крупнокалиберного пулемёта по вражеской колонне и разбегающимся солдатам. Было немного тревожно, конечно, я же не знал, кто там за моей спиной — вдруг их сейчас накроют огнём, или они побегут, а я тут один останусь, на открытой местности вообще без шансов.Но ребята оказались настоящими героями и профессионалами. Они подбили две следующих машины противника. Россияне открыли беспорядочный огонь и под прикрытием дыма и пожара трех передовых бронемашин скрылись, бросив своих убитых и одного тяжелораненого солдата из состава 31-й десантно-штурмовой бригады.»
Пушка МТ-12Р Вооруженных сил Украины. Февраль 2022 года.
Касательно технических характеристик важно понимать, что противотанковый комплекс МТ-12Р «Рута» отличается от своего предшественника МТ-12 специфическим радиолокационным прицельным комплексом, которые позволят совершать выстрелы в сложных погодных условиях, в том числе в ситуациях частичной видимости объекта поражения
В процессе боевой работы радиолокационный приборный комплекс обслуживается одним человеком-оператором и изменение штатного расчёта пушки МТ-12 не требуется. Более того, при работе с радиолокационным приборным комплексом работа наводчика пушки упрощается, так как все установки для стрельбы вводятся автоматически.
Данные орудия имеют высокую прицельную и максимальную дальность. Так, для разных типов снарядов прицельная дальность может варьироваться от 1020 до 2130 метров, в то время как максимальная дальность составляет от 3000 метров для бронебойных подкалиберных снарядов до 8200 метров для осколочно-фугасных. Скорострельность может достигать четырнадцати выстрелов в минуту.
Излишне убеждать, что в умелых руках противотанковая пушка МТ-12Р «Рута» это эффективное средство против танковых колон самонадеянного агрессора.
P.S. «Воевать не числом, а умением» - генерал-фельдмаршал А.В. Суворов.
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