ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ЛИЧНЫЙ ГЕРОИЗМ, ВЫУЧКА И ПРОТИВОТАНКОВАЯ ПУШКА МТ-12 СОРВАЛИ ПЛАНЫ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ.

Я был один рядом с российским танком, экипаж не был сформирован. Зная, что на позиции, прикрывавшей дорогу, стоит только одна наша противотанковая пушка «Рапира» из состава 2 противотанковой батареи 51-й механизированной бригады, я сел на место механика — водителя, и поехал на угрожаемое направление. У орудия стоял сам комбат Константин Коваль.

Он прорвался из окружения в Иловайске, поэтому с удовольствием называю его имя. Наводчика орудия я также записал имя, но он пока не значится в списках, вышедших из «котла», поэтому говорить сейчас об этом героическом воине и его расчёте пока не буду. Парни проявили себя просто блестяще и профессионально. Первым же выстрелом была уничтожена головная машина противника — это была МТЛБ-6М, которая состоит на вооружении только российской армии.

В этот момент я понял, что надо прикрыть наше орудие во время перезарядки и отвлечь внимание от нашей засады, и резко выехал вперед на дорогу, перебрался в кресло командира и открыл огонь из крупнокалиберного пулемёта по вражеской колонне и разбегающимся солдатам. Было немного тревожно, конечно, я же не знал, кто там за моей спиной — вдруг их сейчас накроют огнём, или они побегут, а я тут один останусь, на открытой местности вообще без шансов.

Но ребята оказались настоящими героями и профессионалами. Они подбили две следующих машины противника. Россияне открыли беспорядочный огонь и под прикрытием дыма и пожара трех передовых бронемашин скрылись, бросив своих убитых и одного тяжелораненого солдата из состава 31-й десантно-штурмовой бригады.»