Историк: украинцы дали миру героев, мифы и науку

17:18 21 Июль Киев, Украина

Новый взгляд на историю "озвучил" в своей книге киевский историк Сергей Поддубный, по его мнению, греческие боги и еврейские пророки имеют украинское происхождение.

Фрагменты из книги историка Сергея Поддубного "Предки славных украинцев" привел глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский

"Исследователь проукраинской истории и языка Сергей Поддубный приводит железные аргументы, что богами и пророками евреев были предки украинцев", - отметил Эдуард Долинский

В книге историка и писателя Сергея Поддубного «Українська мова - мова вільних людей» (2019 год, 209 стр) раскрываются неизвестные ранее тайны происхождения украинцев и украинского языка. Автор разрушает претензии евреев на богоизбранность:

«Трипильцы (древние украинцы) были учителями если не всего мира, то большей его части. Получив миссию от Всевышнего, они разошлись по миру, неся другим племенам свои знания и мораль».

«Украинцы впервые упоминаются Геродотом как «теукры» (то укры) - царь Теукр был основателем Трои и отцом царицы Амазонок Мирины».

«Укры - древнее название украинцев. Походит от имени верховного Бога - Акрая (Зевса) и означает «божественные». Аналогичное санскритские слово «ugra» означает - могущественный, великий, мощный, благородный».

Интересно автор объясняет значение слова «голова: «го» - гора, «ло» - лицо, «ва» - мова. То есть это говорящая верхняя часть тела».

«Орать» (пахать) - для украинцев священнодействие, так как происходит от имени Бога-Отца Ора. В тоже время, российский аналог «пахать» можно связать со словом «пах» или «пахан».

"Если прочитать слово «дума» (мысль) в обратном порядке "муд" оно становится основой слова «мудрый».

"Украинский поэт еврейского происхождения Моисей Фишбейн называет украинский язык «божественным, богоданным, богоизбранным».

Про Украину, оказывается, писал еще Григорий Богослов (330-390 гг.): «Но и ноне по украинам молятся ему, проклятому Богу Перуну».

«Этруски - сыны Праукраины».