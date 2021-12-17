Исторические уловки

Министерство образования России одобрило серию учебников по русской и всеобщей истории под редакцией помощника президента России, бывшего министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества (рвите) Владимира Мединского. Учебники уже в ближайшее время уйдут в печать. Выход первого тиража намечен на конец апреля - начало мая.

По словам главы РВИО, «манипулирование историческим порядком позволяет воздействовать на граждан России и их мировоззрение». «Считаем важным подойти к вопросу разработки и утверждения основ государственной исторической политики, так же, как уже были приняты в свои годы основах государственной культурной политики», - сказал Владимир Мединский. «Совместно с научным сообществом, другими заинтересованными структурами мы должны разработать такой краткий, понятный и определенный документ. Он сейчас просто жизненно нам необходим », - отметил он.

В ходе круглого стола в Совете Федерации Мединский заявил: «России необходимо на государственном уровне выработать основы исторической политики».

Российские власти охотно применяют искривление истории с целью подчеркнуть собственное величие и скрыть исторические катастрофы Империи. Манипуляции с историей и искажение исторических фактов, которое началось с истории Второй Мировой войны, уже распространяются на другие временные промежутки. Очень метко сказал академик А. Д. Сахаров: «Народом, что не знает свою историю, можно манипулировать». Инструментом именно таких манипуляций и является серия учебников по русской и всеобщей истории под редакцией Владимира Мединского.

Псевдоученый Мединский - один из тех, кто использует историю, как средство достижения имперских прихотей Кремля, полностью игнорируя историческую правду. Среди специалистов по истории он известен тем, что «подгоняет» факты под свои прихоти обосновывая это тем, что историю следует рассматривать исключительно с позиции интересов России. Мединский работал в правительстве с 2012 года. Больше всего он запомнился активным протекционизмом российского кино, скандалом со своей диссертацией и крылатыми выражениями, которые разлетелись по сети.

Половцы и печенеги - потом блестящая революция 1917 - потом героический народный любимец Сталин (о колосках и ГПУ - ни слова!). Затем сразу ВОВ и Победа, затем - успехи социализма, затем - геополитическая катастрофа, но зато сразу - Путин-гений человечества. Примерно так выглядит «настоящая» история России по мнению экс-министра культуры РФ. Были сказки братьев Гримм, сказки Андерсена, Пушкина, а теперь вот появились и сказки Мединского. А Мединский - еще тот сказочник!

Более всего, серия учебников под редакцией Мединского не что иное, как расширенная версия его трехтомника «Мифы о России». В трех книгах «О русском пьянстве, лени и жестокости», «О русской демократии, грязи и "тюрьме народов», «О русском воровстве, особый путь и долготерпение» отражены его собственные версии и толкования российской истории. Книги серии «Мифы о России» неоднократно критиковались за недостаточно научный характер. Оппоненты обвиняли Мединского в сознательном искажении исторических сведений, замену негативных стереотипов о России «розовыми» мифами. Критике подвергались собственные взгляды Мединского - убеждение в необходимости положительного трактовки истории и готовность интерпретировать разночтения в источниках в пользу национальных интересов.

Даже диссертация Мединского на степень доктора исторических наук подверглась значительной критике со стороны ученых. По мнению экспертов Мединский отвергает или принимает факты, опираясь исключительно на собственные субъективные представления о том, «как все было на самом деле», отвергая как клевета все негативные сообщения и безоговорочно принимая положительные. По выражению специалиста по истории России XVII века А. Н. Лобина, работу Мединского характеризует дилетантизм, недобросовестность исследования, игнорирование источников. Как пишет Лобин, «в результате мы имеем не научное исследование, а какой наукообразный суррогат на уровне курсовой (правда, весьма объемной) студента 1 или 2 курса. В основе диссертации лежит не современная методика, отличающиеся новизной, а полное незнание. Незнание реалий эпохи, незнание основ социально-экономического положения, незнание внешней политики Российского государства ». Научное сообщество специалистов по истории пыталась лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук, указывая, в том числе на наличие в его диссертации множества грубых ошибок, некорректную работу с источниками и пропагандистский характер работы. Но Министерство образования и науки России издало приказ об отказе в лишении Мединского ученой степени.

Вот такой «ученый», а по совместительству - пламенный апологет нынешнего путинского режима и главный защитник идеи, школьный учебник по истории России должен быть только один - идеологически совместимый с этим режимом, будет решать, какую «историческую правду» нужно донести до подрастающего поколения россиян. Человек, который откровенно заявляет, что «факты вообще не имеют никакой ценности, и если миф - духоподъемно, то он имеет ценности больше, чем факты», будет формировать историческую память нации.

Кремль использует сюжеты исторического прошлого для удовлетворения своих текущих, тактических и стратегических политических целей. Причем, не беря на себя ответственность за формирование культуры исторической памяти в обществе или памяти о прошлом. Такие опасные действия путинской власти обязательно приведут к конфликту различных национальных, этнических, религиозных, социальных групп в обществе. Манипуляция прошлым, выделение из исторического контекста тех или иных событий, фактов, устраивают правящую политическую силу, представляют угрозу гражданскому обществу и дестабилизируют Россию не меньше, а может и больше, чем экономические и политические кризисы.