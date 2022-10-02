Как утверждает новая российская история, 4 ноября 1612 года, под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, русское ополчение взяло штурмом Китайгород и освободило Москву от польской интервенции. Это событие, согласно кремлевской трактовке, показало единство русского народа вне зависимости от расовой принадлежности и вероисповедания.

С точки зрения независимых историков, 4 ноября не случилось освобождения Москвы. Восстание под предводительством Минина и Пожарского действительно было, однако оно произошло 1 ноября. Но после захвата Китайгорода, им необходимо было освободить еще и крепость Кремль. Крепость капитулировала 6 ноября. Причем во время осады, из нее вначале выпустили русских заключенных, среди которых был Михаил Романов (русский царь правивший с 1613 – 1645 гг), который поддерживал поляков, а после вышли сами поляки. Несмотря на обещание оставить сдавшихся в живых, русские половину поляков убили, а другую половину сделали крепостными.

Ежегодно этот “праздник” преподносится как день единства, хотя на самом деле, за датой “4 ноября” нет никаких реальных исторических событий. В России 71% граждан воспринимают этот день как дополнительный выходной и не более.

Несмотря на запрет фальсификации исторических данных и введение уголовной ответственность за нарушение этого “закона”, на кремлевскую историю это не распространяется. Россия привыкла обманывать не только окружающий ее мир, но и собственных граждан, которые, учась в школах и получая знания утвержденные властью РФ, к сожалению, верят в историю путинского государства.