Истинные причины выхода США из ВОЗ

Ничего удивительного нет и в решении с ВОЗ. Тем более, что Трамп разыгрывает китайскую карту, пытается сплотить американское общество вокруг угрозы со стороны Китая. Именно КНР часть американских политиков и военных преподносят как более серьезного противника США, больший вызов международной безопасности, чем Россия и глобальный терроризм.



На предвыборные настроения американцев это не повлияет. Проблемой Трампа являются массовые протесты и погромы вследствие убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотрудником полиции. Демократы использовали трагедию, чтобы обвинить Трампа и республиканцев в расизме и на этом фоне поднять популярность своего кандидата Джо Байдена.



Результаты американских выборов будет определять не внешняя политика США, а внутренние причины.



Ситуация в США не изменится даже в случае ухода Трампа – ведь никуда не исчезнет коронавирус, а полиция не будет стоять и молча смотреть, как задерживаемые оказывают сопротивление при аресте. Кризис в США раздут на пустом месте.



Если Байден станет президентом, то максимум, что он сделает – это не станет идти на поводу у демократических социалистов, которые на гребне протестов требуют роспуска полиции, социальных льгот, которые не снились в фантазиях коммунистам, сносят памятники, нарушая закон".

Самое простое – это обвинить Китай во всех грехах и использовать выход из ВОЗ в качестве предлога.