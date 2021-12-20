Истинные причины выхода США из ВОЗ

Как уже известно, США сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения, объясняя это тем, что власти Китая и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса
Политолог-международник Георгий Кухалейшвили проанализировал это решение Трампа
"Выход США из ВОЗ приведет к тому, что организация лишиться крупного донора.
Данный шаг вписывается во внешнюю политику Трампа, для которой характерен изоляционизм и сокращение участия в международных инициативах.
Ранее США вышли из Парижского соглашения о защите климата, Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности.
Политолог-международник Георгий Кухалейшвили проанализировал это решение Трампа
"Выход США из ВОЗ приведет к тому, что организация лишиться крупного донора.
Данный шаг вписывается во внешнюю политику Трампа, для которой характерен изоляционизм и сокращение участия в международных инициативах.
Ранее США вышли из Парижского соглашения о защите климата, Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности.
Ничего удивительного нет и в решении с ВОЗ. Тем более, что Трамп разыгрывает китайскую карту, пытается сплотить американское общество вокруг угрозы со стороны Китая. Именно КНР часть американских политиков и военных преподносят как более серьезного противника США, больший вызов международной безопасности, чем Россия и глобальный терроризм.
Самое простое – это обвинить Китай во всех грехах и использовать выход из ВОЗ в качестве предлога.
На предвыборные настроения американцев это не повлияет. Проблемой Трампа являются массовые протесты и погромы вследствие убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотрудником полиции. Демократы использовали трагедию, чтобы обвинить Трампа и республиканцев в расизме и на этом фоне поднять популярность своего кандидата Джо Байдена.
Результаты американских выборов будет определять не внешняя политика США, а внутренние причины.
Ситуация в США не изменится даже в случае ухода Трампа – ведь никуда не исчезнет коронавирус, а полиция не будет стоять и молча смотреть, как задерживаемые оказывают сопротивление при аресте. Кризис в США раздут на пустом месте.
Если Байден станет президентом, то максимум, что он сделает – это не станет идти на поводу у демократических социалистов, которые на гребне протестов требуют роспуска полиции, социальных льгот, которые не снились в фантазиях коммунистам, сносят памятники, нарушая закон".
На предвыборные настроения американцев это не повлияет. Проблемой Трампа являются массовые протесты и погромы вследствие убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотрудником полиции. Демократы использовали трагедию, чтобы обвинить Трампа и республиканцев в расизме и на этом фоне поднять популярность своего кандидата Джо Байдена.
Результаты американских выборов будет определять не внешняя политика США, а внутренние причины.
Ситуация в США не изменится даже в случае ухода Трампа – ведь никуда не исчезнет коронавирус, а полиция не будет стоять и молча смотреть, как задерживаемые оказывают сопротивление при аресте. Кризис в США раздут на пустом месте.
Если Байден станет президентом, то максимум, что он сделает – это не станет идти на поводу у демократических социалистов, которые на гребне протестов требуют роспуска полиции, социальных льгот, которые не снились в фантазиях коммунистам, сносят памятники, нарушая закон".
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