Исследование: коронавирус и дети

20:18 05 Октябрь Киев, Украина

Масштабные исследования американских ученых доказывают нам то, что мы недооценили роль детей и подростков в распространении пандемии коронавируса



Также известно, что вирусная нагрузка у детей и подростков является чрезвычайно высокой и они могут длительное время быть бессимптомными носителями коронавируса.



Реже болеют, чаще передают

Ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета 1 октября опубликовали в журнале Science результаты своего исследования о роли детей в распространении пандемии коронавируса.



Считается, что дети гораздо легче переносят COVID-19 и имеют крайне низкий риск попасть в отделение интенсивной терапии, и их вклад в распространение вируса изучается мало.



Исследователи проанализировали 85 тысяч случаев коронавирусной инфекции среди 575 тысяч человек в двух штатах на юго-востоке Индии.



Они выяснили, что среди инфицированных 71 процент в результате никого не заразили, в то время как восемь процентов заболевших вызвали 60 процентов новых случаев заражения.



Такие данные не удивляют, поскольку почти ни одна крупная эпидемия в истории человечества не прошла без суперраспространителей - людей, ответственных за большинство случаев заражения.



Однако масштабная работа американских ученых показала, что главным двигателем пандемии 2020 года являются дети и молодые люди, на долю которых приходится треть рассмотренных случаев COVID-19.



При этом



Ранее ученые провели ретроспективный анализ данных 6369 детей, протестированных на SARS-CoV-2 в марте-июне 2020 года. В целом, антитела и вирус одновременно присутствовали в организме примерно 15 процентов детей.



Необычным открытием стало то, что даже при наличии антител к коронавирусу в организме дети все еще способны его передавать.



Еще раньше исследователи из Бостона смогли доказать, что дети и молодежь, которые они обследовали, показали удивительно высокую вирусную нагрузку, не имея при этом никаких симптомов.



Другое масштабное исследование, которое провели южнокорейские ученые, показало, что подростки от десяти лет распространяют коронавирус чаще взрослых.



При этом Всемирная организация здравоохранения считает закрывать учебные заведения необходимо лишь в крайнем случае. Ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета 1 октября опубликовали в журнале Science результаты своего исследования о роли детей в распространении пандемии коронавируса.Считается, что дети гораздо легче переносят COVID-19 и имеют крайне низкий риск попасть в отделение интенсивной терапии, и их вклад в распространение вируса изучается мало.Исследователи проанализировали 85 тысяч случаев коронавирусной инфекции среди 575 тысяч человек в двух штатах на юго-востоке Индии.Они выяснили, что среди инфицированных 71 процент в результате никого не заразили, в то время как восемь процентов заболевших вызвали 60 процентов новых случаев заражения.Такие данные не удивляют, поскольку почти ни одна крупная эпидемия в истории человечества не прошла без суперраспространителей - людей, ответственных за большинство случаев заражения.Однако масштабная работа американских ученых показала, что главным двигателем пандемии 2020 года являются дети и молодые люди, на долю которых приходится треть рассмотренных случаев COVID-19.При этом исследование также показало, что чаще всего люди заражаются коронавирусом от распространителя своего возраста. Среди детей и молодежи этот риск оказался самым большим.Ранее ученые провели ретроспективный анализ данных 6369 детей, протестированных на SARS-CoV-2 в марте-июне 2020 года. В целом, антитела и вирус одновременно присутствовали в организме примерно 15 процентов детей.Необычным открытием стало то, что даже при наличии антител к коронавирусу в организме дети все еще способны его передавать.Еще раньше исследователи из Бостона смогли доказать, что дети и молодежь, которые они обследовали, показали удивительно высокую вирусную нагрузку, не имея при этом никаких симптомов.Другое масштабное исследование, которое провели южнокорейские ученые, показало, что подростки от десяти лет распространяют коронавирус чаще взрослых.При этом Всемирная организация здравоохранения считает закрывать учебные заведения необходимо лишь в крайнем случае.



"Решение о закрытии школ должно быть крайней мерой - временной и принимаемой на местном уровне в районах с интенсивной передачей коронавируса", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.



При этом Гебрейесус подчеркнул, что школьники не должны прерывать образовательный процесс, и этого можно достигнуть благодаря онлайн-обучению.



А период, когда школы остаются закрытыми, необходимо использовать для принятия всех мер, которые позволят предотвратить распространение инфекции после возвращения учеников за парты.



"Обеспечение безопасности детей - это задача не только школ, правительств или семей, а всех и каждого", - резюмировал гендиректор ВОЗ.



С началам учебного года в Украине школы открылись только в зеленой, желтой и оранжевой зонах. Однако через две недели Кабмин разрешил школьникам вернуться за парты и в красной зоне.



Также действует правило, что во всех зонах карантина будет запрещено посещение учебных заведений в случае, если на самоизоляцию отправят более половины классов.

У детей все иначе. Как отличить COVID от простуды



Евгений Комаровский, педиатр, автор нескольких популярных книг для родителей, телеведущий не сомневается, что в середине октября произойдет резкий скачок заболеваемости.



"Но не потому, что имеет место полное игнорирование мер предосторожности, а потому, что мы традиционно сквозняка боимся больше, чем коронавируса", - сказал он в своем видеоблоге.



По словам Комаровского, меры предосторожности, введенные в школах, с "эпидемиологической точки зрения - абсолютный бред".



"Вот эти дети несчастные в масках на прогулках. Это - бред. Это - закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, это дети, которые моют руки с утра до ночи", - сказал он.



Педиатр говорит, что в классах необходимо организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха.



Судя по имеющимся данным разных стран о так называемой избыточной смертности, стоит опасаться, что на сегодняшний день от COVID-19 скончалось больше миллиона человек.



Так как во многих, особенно в более бедных странах, в последние месяцы проводилось недостаточно тестов для проверки подозрительных случаев.



Накануне директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан также предупредил о погрешностях в статистике.



"Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что эти показатели, вероятно, ниже реальных значений", - сказал он, отметив, что фактическое число жертв коронавируса в мире может достигать двух миллионов.