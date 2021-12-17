Искусство. Коррупционные будни.

14:11 17 Март Киев, Украина

Основан в 1758 году И. И. Шуваловым музей Академии художеств в Санкт-Петербурге сохраняет уникальную коллекцию произведений западноевропейского и русского искусства. Начиная со второй половины XVIII века, она служила для обучения студентов Академии искусств, многие из которых стали впоследствии яркими представителями русского искусства XVIII-XX веков.



В Академии художеств собирали произведения живописи и графики западноевропейских мастеров, а также слепки из известных образцов античной и западноевропейской скульптуры, служившие моделями для рисования в классах «гипсовых голов» и «гипсовых фигур».



Именно в этой «гипсотеци», в окружении античных гипсов, в марте открывается выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой. Как сказано в аннотации выставки «Характерная черта произведений автора - особая пластичность, любовь к неожиданным метафор и метаморфоз. Свободно обращаясь с формой, порой выходя за ее общепринятые рамки, превращая ее в хаос и снова упорядочивая продуманным ритмом линий и цветовых пятен, она создает новую реальность. Скульптурные работы из серии «Голод», выполненные в сюрреалистическом ключе, дают зрителю безграничную возможность для широкого толкования смыслов, заложенных художником ».



Но похоже на то, что каких-либо «смыслов» в творчестве Васильевой искусная сообщество Санкт-Петербурга так и не смогла найти. Почти 350 студентов и 30 преподавателей Петербургской Академии художеств призвали ректора Семена Михайловского и директора музея Алексея Мудрова убрать из Научно-исследовательского музея произведения этой «известной» художницы.



Студенты Академии провели флешмоб, сфотографировавшись в залах Академии с портретами великих художников, чтобы, по их словам, напомнить, кто является настоящими художниками. Впрочем, судя по сообщениям в СМИ, ректор с мнением своих воспитанников согласен. «Всерьез обсуждать искусство Васильевой, давать оценки ее работам вообще бессмысленное занятие. Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, которые дискредитируют как современное искусство, так и уважаемые институты. Это, конечно, безобразие! Другого слова не подберешь! ».



Кто такая и откуда взялась новая «звезда» искусств Евгения Васильева? Или почему фигурант огромного коррупционного скандала в Оборонсервис РФ, которую обвиняли в присвоении государственного имущества на сумму более 3 миллиардов бюджетных средств, не только не оказалась за решеткой, но и вернула себе средства, которые в нее изъяло следствие во время обыска? Ответ очень прост. Не важно «как», неважно «почему». Важно «кто»! А с этим вопросом у Евгении Васильевой все очень просто! «Этот ларчик просто открывался». Она - двоюродная сестра Светланы Медведевой - жены премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.



В 2012 году глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева была задержана по обвинению в коррупции. Через три года ее осудили за мошенничество и легализацию средств. Деньги для отмывания полученных от продажи имущества предприятия «Оборонсервис». Васильеву приговорили к 5 годам колонии, но условно-досрочно освободили через месяц с небольшим. И, вот, в октябре прошлого года Евгения Васильева стала почетным членом Российской академии художеств!



Ректор Петербургской Академии художеств Семен Михайловский сравнил выставку бывшего главы аппарата Минобороны Евгении Васильевой в Музее Академии художеств с историей о Калигуле и его любимого коня Инцитат. Для начала, Калигула сделал Инцитат гражданином Рима, затем сенатором и даже кандидатом в консулы. Провозгласив себя богом, Калигула сделал скакуна своим жрецом, продолжая осыпать его почестями и драгоценными подарками. Для лошади был построен мраморный дворец, пил он только из золотого ведра, а пищу лошади насыпали в кормушку, сделанную из драгоценного слоновой кости.

Все сходится ... При обыске в одном из помещений, которое принадлежит Васильевой было изъято 19 килограмм золота и тысячи драгоценных камней. Также в ходе следствия у нее была изъята коллекция ценных картин известных мастеров живописи. Видимо именно эта коллекция живописи и натолкнула будущую «мастере кисти» на мысль, что она тоже способна на создание настоящих шедевров.



За 2, 5 года нахождения под «домашним арестом» Васильева стала персонажем светской хроники, известным поэтом и художником. Хорошо, что не стала космонавтом и героем России. А, наверное, могла бы!