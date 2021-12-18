«ИСКАНДЕРГЕЙТ-2» ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК РФ УЖЕ ТРИЖДЫ ПОДСТАВИЛА АРМЕНИЮ.

11:26 05 Апрель Киев, Украина

Россия уже трижды преднамеренно подставила Армению. Сначала продав за 100 миллионов американских долларов дивизион ОТРК «Искандер-Э», укомплектованный дефектными ракетами, а после заставив публично солгать армянского премьер-министр. Власти Азербайджана не упустили свой шанс и нанесли сокрушительное поражение своему противнику в информационной войне.

Предыстория военно-политического маразма детально изложена в публикации месячной давности «ИСКАНДЕРГЕЙТ» ИЛИИСТОРИЯ О ТОМ КАК РФ ДВАЖДЫ ПОДСТАВИЛА АРМЕНИЮ.

Кратко. В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сведения о применении оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-Э» во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, однако усомнился в его эффективности.

Комментируя по просьбе журналиста заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер-Э» на четвёртый день войны, Пашинян ответил:

"Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил:

"Не знаю... Может, оружие 80-х".

Реакция истеблишмента РФ была прогнозированной. Сначала они растерялись, а потом принялись спасать подмоченную репутацию привычными имперскими инструментами – дезинформацией и давлением.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Пашиняна о том, что использовавшиеся во время военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов "Искандер" якобы "не взорвались или взорвались лишь на 10%". При этом представитель Кремля заметил, что российская техника неоднократно доказывала свою эффективность.

"Мы это оставляем без комментариев", - ответил Песков в четверг на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают слова Пашиняна.

В тоже время Минобороны РФ заявило, что Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе оперативно-тактические комплексы "Искандер", а заявления премьер-министра Пашиняна о их неэффективности вызывают удивление.

"Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%"", - говорится в заявлении Минобороны РФ. "По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным, в том числе, системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооружённых сил Республики Армения", - сообщили в Минобороны РФ.

"Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - говорится в заявлении.

ДАВЛЕНИЕ.

Ввиду серьёзных рисков потери доверия к РФ в сфере военно-политического партнёрства и военно-технического сотрудничества к решению вопроса подключился сам Владимир Путин, после звонка которого премьер-министра Армении Никола Пашиняна вынужден был забрать свои слова обратно.

Изменение позиции главы правительства разъяснила его пресс-секретарь Мане Горгян.



«В результате объединения имеющихся фактов и данных премьер-министр Армении пришел к выводу, что он не был должным образом проинформирован об этой ситуации. Более того, заявление премьер-министра не имеет ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военно-промышленного сотрудничества. Несомненно, российское оружие - одно из лучших в мире. «Республика Армения продолжает тесно сотрудничать с Российской Федерацией в сферах военной промышленности, высоких технологий и намерена предпринять шаги по его дальнейшему углублению», - сказала Горгян.

ШАХ И МАТ.

И вот Азербайджан сделал свой ход в этой шахматной партии Армения – Азербайджан. В Баку показали обломки «примененных Арменией» в Арцахе ракет «Искандер».

Представители Агентства по разминированию Азербайджана на территории ОАО «Азерландшафт» в Баку показали обломки ракет «Искандер», которые Армения применила против Азербайджана в ходе войны осенью 2020 года.

Отмечается, что Агентство по разминированию Азербайджана с декабря 2020 года занимается очисткой от мин и обезвреживанием боеприпасов в оккупированной в ходе войны Баку культурной столице Республики Арцах (НКР) – городе Шуши.

«Обломки ракет "Искендер" были найдены во время операции по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проведенной сотрудниками агентства 15 марта в Шуши», – говорится в сообщении.

Аплодисменты, занавес.

P.S.

Вся эта история должна быть внимательно изучена и принята во внимания не только странами странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности, но также и остальными партнёрами в сфере ВТС, которым РФ продаёт излишки своего «передового» вооружения. Они морально должны быть готовы к тому, что в решающий момент закупленное втридорога оружие не сможет выполнить свою первоочередную задачу и виноватыми будут только сами покупатели.