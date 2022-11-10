Иран продолжит поставлять оружие России

09:41 10 ноября Киев, Украина

Тегеран согласился с тем, что передавал России беспилотники «Shahed». Однако правительство Ирана уточнило, что делало это, якобы, до 24 февраля 2022 года. Перед тем, Тегеран всячески опровергал торговлю оружием с Россией, как во время, так и до войны. Стоит напомнить, что в начале января 2022 года, Иран также отрицал свою причастность к удару по украинскому гражданскому самолету, а после подтвердил, что это иранские военные выпустили ракету. Оба случая показывают, насколько лживым является руководство страны. Лишь после начала международных расследований, Иран признается в содеянных преступлениях.

Такая позиция Тегерана не дает усомниться, что он и дальше продолжит снабжать Россию оружием, в том числе, ракетам малой дальности, способными поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км. Поэтому, Запад должен предпринять более решительные действия в отношении Ирана, чтобы препятствовать новым поставкам оружия России.