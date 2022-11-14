Иностранные компании закрывают свои представительства в россии

18:55 13 ноября Киев, Украина

Сразу после начала полномасштабного вторжения, десятки мировых брендов заявили о приостановке своей деятельности на территории России. Однако теперь, компании заявляют о полной продаже активов в РФ и уходе с рынка агрессора.

Более 1200 международных компаний покинули или покидают Россию. Это 673 тыс. рабочих мест и 120 млрд долларов ежегодной прибыли. “Импортазместить” такие цифры не получится, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Несмотря на большое количество именитых брендов, в России все еще продолжают работать иностранные предприятия. Однако введение вторичных санкций и отказ партнеров вести дела с “прокаженными”, рано или поздно сократит их количество до нескольких единиц.

Репутация террористической организации, которую получила Россия под руководством Путина это худшее, что может произойти с имиджем страны. В будущем ни один уважающий себя заграничный бренд не захочет иметь дело с народом-убийцей и вряд ли “отечественные производители” смогут заменить иностранные корпорации, о чем говорит уже имеющей опыт “импортозамещения” «McDonald’s» на «Вкусно и точка».