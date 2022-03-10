Инициатива Зеленского о всенародном опросе в день выборов

13 октября Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение опроса в день голосования на местных выборах. Таким образом, 25 октября украинцам зададут пять вопросов, содержание которых пока неизвестно.

С начала своей предвыборной кампании Зеленский акцентировал внимание на успешности своей работы через призму одобрения общества. И нынешнее желание провести опрос так же базируется на желании понять, что беспокоит каждого украинца.

Зачастую любые намерения руководства Украины сталкиваются с непониманием и резкой критикой со стороны оппозиции, особенно в преддверии выборов. Ряд оппозиционных политических сил заявляют, что опрос в день голосования может стать потенциальной угрозой национальным интересам. Соцпорос, инициированный Президентом, может быть угрозой? Опрос, проводимый в день выборов, чтобы не собирать людей лишний раз в условиях пандемии COVID-19, является нарушением конституционных прав?!

Зеленский подчеркнул, что парламент работает над реализацией внедрения в Украине механизмов народовластия.

Таким образом, потенциальной угрозой национальным интересам является не только гибридная агрессия соседа, но и подобные заявления местных чиновников.