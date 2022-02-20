Информационная война РФ

Марионеточные боевики Донбасса обстреляли мирных жителей на территории подконтрольной Украине. При этом, российские и пророссийские медиа утверждают, что украинские вооруженные силы ведут огонь по мирному населению. В тоже время, обращая внимание на характер воронок и отверстия, оставленные после попадания снарядов, не возникает никаких сомнения, что огонь велся с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Агрессия НВФ возросла за последние несколько дней. Вероятно, они создают провокации, намереваются заставить украинских военных открыть ответный огонь, что может в дальнейшем расцениваться, как предлог для наступления российских войск, чтобы “защитить русских людей”.

Невозможно что-либо доказать оккупантам, если они транслируют свою “правду”, в которую верит большинство россиян и население оккупированных частей Украины. Главное, чтобы на подконтрольной территории украинцы понимали, где находится их враг, кто именно ведет огонь по населенным пунктам и с какой целью. Хотя, за 8 лет войны, жители Украины уже давно понимают кто такой Путин и что для него человеческая жизнь куда менее ценна, чем снаряд, выпущенный, чтобы ее забрать.