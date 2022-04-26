ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РФ ИЛИ ПОЧЕМУ ЛЕТАТЬ РОССИЙСКИМИ САМОЛЕТАМИ СТАНОВИТСЯ ОПАСНО

13 ноября транспортный самолет Ан-124 "Руслан" совершил аварийную посадку в Новосибирске, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы. Самолёт получил серьёзные повреждения.

Ранее, 10 ноября на самолете "Сухой Суперджет-100", следовавшем во вторник вечером из Уфы в Москву, частично отказала система электроснабжения и он совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Ситуация с участившимися внештатными ситуациями становится более понятной, если обратить внимание на недавнее заявление директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василия Шпака о, что ряд иностранных поставщиков оборудования для российского гражданского авиапрома в последнее время отказался от сотрудничества с Москвой.

«Наши иностранные партнёры, которые поставляют готовые системы для наших авиастроителей, которые-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам контрактам с нашими авиастроителями продолжать не будут». По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут. Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение », - сказал Шпак журналистам на форуме« Микроэлектроника-2020 ».

Какие именно системы не будут поставляться и каких самолетов коснулись ограничения, Шпак не уточнил. В дальнейшем, по его словам, ограничения коснуться микроэлектроники.

К слову, кризис в авиационной отрасли РФ стремительно нарастает. Авиакомпании «Россия» не удалось найти претендентов на поставку трех авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), которые производят в Комсомольске-на-Амуре. Тендеры не состоялись из-за отсутствия претендентов.

Также, обсуждается вопрос о замене гендиректора научно-производственной корпорации «Иркут» которая производит такие самолёты, как Су-30, SSJ100, Як-130 и является создателем МС-21. Согласно отчёту за 2019 год, компания убыточна. Чистый убыток по итогам года превысил 69 млрд руб. С апреля 2019 года корпорацию возглавляет Равиль Хакимов.

В августе 2019 года корпорация «Иркут» подписала соглашение о намерениях на поставку десяти лайнеров МС-21 казахстанской авиакомпании Bek Air и пяти - «Якутии». Также заключен был опцион на поставку «Аэрофлоту» 35 МС-21. В апреле 2020 года стало известно, что отправка МС-21 первым покупателям может быть отложена в испытаниях Росавиация не зачтёт значительную долю сертификационных полётов из-за конструкционных отличий самолётов, принимающих участие в испытаниях.

Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сертификация этих самолётов была отложена с конца 2020 года на середину 2021 года.

Печально, но ожидаемо.