Импорт электроэнергии из России: ждать ли новых сложностей

14:59 13 Июль Киев, Украина

После окончания карантина может возобновиться импорт электроэнергии из России и Беларуси. По мнению члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, возможное восстановление импорта углубит кризис в энергетике, потому что не учитывает интересы участников экономических процессов внутри страны.

«У нас пока действует ограничение, которое установил Кабинет министров Украины. Это не запрет импорта электроэнергии из России, а ограничение, которое действует на время карантина. Карантин закончится, импорт автоматически восстановится. Здесь даже не надо никаких новых предложений на уровне законодательства», – сказал Корольчук.

Специалист пояснил, что формально импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Беларуси, можно осуществлять после карантина и это не требует дополнительных разрешений или инициатив на уровне законодательства, однако от этого пострадают украинские участники рынка.

«Проблема в том, что импорт электроэнергии из РФ стал первым шагом к кризису в энергетической сфере. Дешевая электроэнергия зашла из России и сразу сократили производство тепловые электростанции, которые потребляют уголь. Уголь теперь не нужен, остановились предприятия, шахты. Также в целом и карантин на это повлиял. Это фактически стало началом кризиса. Если импорт электроэнергии возобновится, то сразу можно будет говорить об остановке угольных предприятий», – отметил эксперт.

По его словам, за счет того, что цена электроэнергии в России ниже, остаются незадействованными украинские мощности.