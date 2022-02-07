Имитация научного прорыва

18:20 16 Май Киев, Украина

26-27 апреля 2021 состоялась международная научно-практическая конференция X Абалкинского чтения на тему «Стратегия России: взгляд в завтрашний день». Организаторами выступали Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Вольное экономическое общество России, Российская академия наук и Институт экономики РАН. Одной из главных тем на этом мероприятии Стратегия инновационного «рывка» для России.

Что же это за «рывок», о котором до сих пор все еще рассказывает российская бюрократия. Все объективные показатели наглядно свидетельствуют о подавлении либеральной политикой и бюрократической «заботой» инноваций, о которых якобы заботятся чиновники.

Если попытаться подвести итог по «инновационному рывку» России последнего времени, то объективная ситуация вряд ли тождественна громким заявлениям Кремля. С 2015 по 2019 годы доля инновационных товаров в общем объеме промышленной продукции сократилось с 7,9 до 6,1% (при том, что по десятилетней «Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года» эта доля должна составлять 25%).

Доля инновационных товаров в промышленном экспорте сократилась с 8,9 до 5,2% (при общем сокращении значение промышленного экспорта, а по «Стратегии» эта доля должна составлять 15%). Превышение импортом технологий их экспорта выросла с 550,7 до 1.316,7 млрд долл. (Это при том, что в 2020 году экспорт технологий должен был превысить импорт на 300 млн долл.). А расходы на научные исследования и разработки снизились с 1,1 до 1,03% ВВП (при том, что в 2020 году эта доля должна была достичь 3% ВВП), число российских патентных заявок на изобретения на 10 тыс.чел. снизилось с 2 до 1,59 (по «Стратегии» - 2,8).

Улучшились только те показатели инноваций, которые определяются субъективными оценками самой бюрократии: доля инновационно активных предприятий выросла с 8,3% до 21,6% (при 25% по «Стратегии»), а доля инновационно активных промышленных предприятий - с 10 6 до 15,1% (и все равно осталась почти вчетверо ниже уровня «Стратегии» в 60%).

Однако этот катастрофический научно-экономический провал стал идеальным прикрытием для разбазаривания колоссальных бюджетных средств:

- 5 трлн. рублей из госбюджета потратили на российские институты развития с 2010 года.

- 130 млрд. Рублей ушло на создание «Роснано».

- 168 млрд. Рублей потратили на фонд «Сколково».

- 244 млрд. Рублей в 2020 году получили из госбюджета 14 крупнейших институтов развития.

- 1200000. Рублей - среднемесячная зарплата в «Роснано» в 2014-2015 годах (в 40 раз выше среднего по стране).

- 207 млн рублей - доход главы «Роснано» Анатолия Чубайса за 2014 (после этого данные не публиковались).

- 468 тыс рублей - среднемесячная зарплата в фонде «Сколково» в 2015 году (в 13 раз выше среднего по стране).

- 52900000000 рублей составил чистый убыток «Роснано» в 2020 году.

Это только те расходы, которые «лежат на поверхности» и информация о которых доступна. А сколько миллиардов рублей, о которых информация засекречена, розтаялы, как дым в воздухе ?!

О фиктивности инновационной стратегии Кремля наглядно свидетельствует народный отклик в виде большого количества анекдотов на пропаганду в этой сфере. Вроде того, что в «Сколково» создали инновационную технологию, позволяющую повышать скорость распила за счет энергии отката.

Дело в том, что Путин за 20 лет своей власти построил эффективную систему для целей «запрещать и не пущать» подавляя любую несанкционированную инициативу в страхе перед «цветной революцией» и честными выборами. И от этих же людей, которых подобрали по принципу верности (или «оплаченной верности»), требуют, как от умных и квалифицированных, обеспечить экономический рост выше средне мирового уровня.

Беда России в том, что имеющиеся кадры могут только имитировать любую творческую деятельность с корыстными мотивами. Те же люди, кто боролся с «оранжевой угрозой» и Навальным, сейчас в лидерах государственных конвульсий по запуску инновационного процесса и цифровой экономики. Хотя все, что они умеют - это «осваивать» бюджетные деньги под более или менее правдивый отчет на бумаге. Когда же дело доходит до демонстрации реальных результатов сразу выясняется, что имеющиеся кадры не только ничего творческого сделать не могут, но даже не умеют найти людей, которые способны на создание. Тем более, что поделиться с ними деньгами достаточными для осуществления проектов, имеющимся «кадрам» даже в голову не приходит.