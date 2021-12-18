20:27 16 Апрель Киев, Украина

Каждый день в России кого-то задерживают, обыскивают, обвиняют или судят. События последнего времени выглядят как "зачистка" политического поля перед выборами в Госдуму.



Сотрудникам студенческого журнала DOXA предъявили обвинение по делу о привлечении несовершеннолетних в «противоправные действия» в интернете. Обвинение базируется на том, что в ролике «Им не победить молодость», который был опубликован 23 января, редакторы и редактора решились заявить о незаконности отчислений студентов после митинга 23 января. Видео рассказывало о запугивании студентов перед несогласованными протестами, которые прокатились по стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В конце января «Росмолодежь» внесла это видео в реестр запрещенных материалов, после чего DOXA по требованию Роскомнадзора удалила видеоматериал. И все равно властью было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Фигурантами дела стали главный редактор Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наталья Тышкевич.



Эти четверо обжаловали запрет видео. И именно в этой четверки утром 14 апреля прошли обыски. Силовики пришли также к домам родителей двух из них и в саму редакцию. Конфисковано съемочное оборудование и другая техника.



Басманный суд Москвы запретил всем четырем редакторам DOXA круглосуточно выходить из дома (в период с 00:00 до 23:59), общаться с любыми людьми, кроме адвоката и близких родственников, и пользоваться любыми средствами связи, в том числе интернетом.



«Давление, с которым столкнулась журналистское сообщество в последнее время - беспрецедентный, но мы не прекратим нашу деятельность. Мы продолжим освещать важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права », - говорится в опубликованном на сайте DOXA заявлении в связи с задержаниями и обысками.



Журнал DOXA был основан учениками и выпускниками Высшей школы экономики (ВШЭ) и других вузов в поддержку студентов, которых задерживали летом 2019 на акциях протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Журнал DOXA создавался, чтобы говорить о проблемах внутри Высшей школы экономики: неэффективном преподавании, незаконных отчислениях, устаревшей программе. Его авторы подписывали открытые письма и петиции в поддержку студентов и преподавателей. Постепенно DOXA стал медиа для студентов всей страны.



В декабре 2019 ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.

Не так давно, независимое медиа журналистов-расследователей и репортеров «Проект» вместе со студенческим журналом DOXA подготовили совместное исследование о руководстве ста крупнейших российских вузов. Большая часть из них оказались связаны с властью и «Единой Россией». Авторы исследования предполагают, что это может объяснить репрессии в отношении политически активных студентов и независимых преподавателей.



Кроме того, авторы исследования составили рейтинг самых «провластных» вузов - тех, в которых больше всего руководителей, связанных с властью (туда вошли, например, МГТУ им. Баумана, Кубанский государственный университет и УрФУ).



Своей деятельностью DOXA почти громче противостоит попыткам превращения вузов в транслятор кремлевской лжи, увольнением преподавателей и отчислением студентов за политику. DOXA продолжает традицию солидарности академического сообщества с преследуемыми за политику коллегами.



Дело против журналистов DOXA, как и дело против журналистов-расследователей «Важных историй» Романа Анина, как и все предыдущие уголовные дела против журналистов - это не просто прямая атака на свободу слова и свободу массовой информации. Это атака власти Кремля на основы конституционного строя. Это акции персонального прямого запугивания людей, профессионально и публично делают свою работу. Кремль делает все, чтобы остановить независимые журналистику России и заставить ее замолчать.



В мае этого года DOXA и Свободный университет планируют провести всероссийскую студенческую конференцию «Не для школы, а для жизни мы учимся», на которой студенты обсудят, как «заниматься наукой в казармах и тюрьмах, в которые превращаются наши учебные заведения, как делать студенческие медиа, возможности по академической мобильности у нас есть, как защищаться от давления администраций, как оставаться свободными ».