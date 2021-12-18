Илья Пономарев: РФ меняет стратегию по Донбассу

Илья Пономарев заявил о том, что Россия поменяла стратегию в отношении Донбасса. Об источниках информации не сообщается, а, следовательно, сделанные экс- депутатом выводы, являются исключительно личным мнением. Насколько точно Пономареву удалось предугадать события, пока неизвестно.
После референдума об обнулении президентских полномочий российского президента Владимира Путина в Кремле изменили стратегию по Донбассу.
По его мнению, после прошедшего голосования Москве больше не нужно ускорять мирные переговоры, торопиться теперь должна Украина.
По словам Пономарева, парад Победы к 9 мая Путин разменял на поправки в Конституцию и направил его эффект не на международную аудиторию, а на сугубо внутрироссийскую.
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