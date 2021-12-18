Илья Пономарев: РФ меняет стратегию по Донбассу

09:21 13 Июль Киев, Украина

Илья Пономарев заявил о том, что Россия поменяла стратегию в отношении Донбасса. Об источниках информации не сообщается, а, следовательно, сделанные экс- депутатом выводы, являются исключительно личным мнением. Насколько точно Пономареву удалось предугадать события, пока неизвестно.

После референдума об обнулении президентских полномочий российского президента Владимира Путина в Кремле изменили стратегию по Донбассу.

Фото: Илья Пономарев считает, ято РФ сменит стратегию по Донбассу

По его мнению, после прошедшего голосования Москве больше не нужно ускорять мирные переговоры, торопиться теперь должна Украина.

"Путин считает, что время работает на него, а не на Владимира Зеленского. В начале года он торопился, хотел зазвать всех международных лидеров 9 Мая в Москву и на фоне успешных переговоров с Украиной договориться о снятии санкций. Ничего не получилось, поэтому можно спокойно, не торопясь, давить на Украину, чем там и занимаются", – отметил он.

По словам Пономарева, парад Победы к 9 мая Путин разменял на поправки в Конституцию и направил его эффект не на международную аудиторию, а на сугубо внутрироссийскую.