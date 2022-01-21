Илон Маск за прошедшие сутки потерял 16,3 миллиарда долларов

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск больше не входит в пятерку самых богатых людей на планете. За сутки бизнесмен потерял 16,3 миллиарда долларов, опустившись на шестую позицию рейтинга, пишет Bloomberg.
На данный момент состояние Маска составляет 82,2 миллиарда долларов.
"Обеднел" Маск из-за обвала акций его автокомпании по производству электромобилей Tesla. Акции концерна во вторник, 8 сентября, потеряли в цене 21,1% и составили 330,21 долларов.
1 сентября одна акция стоила больше 498 долларов. И Маск вошел в тройку богатейших людей мира.
На данный момент состояние Маска составляет 82,2 миллиарда долларов.
"Обеднел" Маск из-за обвала акций его автокомпании по производству электромобилей Tesla. Акции концерна во вторник, 8 сентября, потеряли в цене 21,1% и составили 330,21 долларов.
1 сентября одна акция стоила больше 498 долларов. И Маск вошел в тройку богатейших людей мира.
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