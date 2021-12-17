Игровые методы для соблюдения правил карантина в школах

18:31 06 Август Киев, Украина

К началу учебного года необходимо подготовиться по максимуму. Обеспечить соблюдение всех правил и норма в условиях пандемии, а для упрощения введения карантинных правил, нужно использовать специальные игровые сценарии и подходы.

Так считает эксперт направления «Образование» аналитического центра «Украинский институт будущего» Николай Скиба

«Всех этих правил недостаточно, потому что это связано с поведенческой инерцией. Мы видим, что и взрослые не придерживаются карантина и санитарных правил. Детям с их импульсивностью будет трудно усвоить нормы. Это создаст дополнительную нагрузку на учителей, которые будут вынуждены следить за соблюдением санитарного режима», – сказал Скиба.

Он пояснил, что для соблюдения детьми режима в школах с началом нового года можно применять игровые методы.

Ряд общественных организаций, по словам эксперта, уже разработал организационные сценарии, которые можно было бы применять в школах. Это облегчит работу педагогов и будет гарантировать соблюдение ограничений.

«Есть школы , которые продумали такие моменты, и у них есть методологические подходы по этому поводу. В частности, с такими творческими подходами можно ознакомиться на образовательных форумах, на которых педагоги делятся опытом, и это должно просачиваться в министерство, но, к сожалению, этого не происходит по разным причинам. Поэтому то, что мы видим, всего лишь декларативные нормы и ограничения в поведении», – указал собеседник.

В целом большой опасности, что школы станут эпицентром эпидемии, нет.