18:38 04 февраля Киев, Украина

До 1 февраля 2023 года, согласно постановлению кабмина, в РФ действуют упрощенные требования к производимым в стране автомобилям. Так, автопроизводители в России не устанавливают ABS (антиблокировочная система колес), ESP (электронная система динамической стабилизации), систему экстренного реагирования в критической ситуации, подушки безопасности. Кроме того, им разрешается устанавливать двигателя с разными классами очистки, в том числе, самый “грязный”, так называемый «Евро-0».

Несмотря на множество упрощений, автомобили даже отечественной сборки в России продаются по цене именитых брендов автопроизводителей за пределами РФ.

В свою очередь, упрощение комплектаций выпускаемых машин, будут приводить к ухудшению качества продукции. Такие важные, незаменимые детали, связанные с безопасностью пассажиров, увеличат количество ДТП и жертв среди местного населения.