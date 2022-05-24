Хозяин Кремля намерен создать миграционный кризис

Бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич отметил, что “бункерный” готов продолжать войну, так как на кону стоит его власть. Поэтому, воровство украинских продовольственных ресурсов имеет значительно большие последствия, чем голод. По словам Фрича, “Расчет Путина состоит в том, что после срыва поставок зерна голодающие люди побегут из этих регионов и попытаются попасть в Европу - как миллионы сирийцев, бежавших от ужасов войны. Новой волной беженцев Путин хочет дестабилизировать Европу и оказать политическое давление на правительства западных стран, чтобы они отказались от своих жестких позиций в отношении России. Это новая гибридная война”.

Не в силах противостоять странам НАТО на поле боя, “бункерный” решил действовать в своем привычном стиле чекиста и продолжать вести гибридную войну. Его шантаж энергоресурсами, а теперь и возможный миграционный кризис становятся серьезными испытаниями для ЕС. В том случае если Запад будет действовать, как Германия, Франция и Венгрия, пытаясь “задобрить” хозяина Кремля, они проиграют личное противостояние рашистам, а их авторитет будет подорван.

В тоже время, продовольственный кризис может быть решен украинской армией, если Запад, наконец решиться передать необходимое количество дальнобойных противокорабельных орудий, которые позволят обеспечить безопасность украинских портов.

Выбор остается за ЕС – либо стать слабыми и услужливыми, передав влияние в Европе рашистам, либо проявить стойкость и помочь Украине выиграть войну, как можно скорее.