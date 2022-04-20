Холодний душ. Коротко.

21:27 20 июля Киев, Украина

     Сьогодні під Галицьким районним судом зібралися десятки людей, аби підтримати Марічку Звіробій і Софію Федину.
     Потерпілий та прокурори не зявилися, справу відклали.
     
     В мене два питання до "гаранта", не "лоху",  якому 43. Ти чого дівкам голову морочиш, назначаєш "свіданіє" і не приходиш?
     
    Ти не прийшов, побачення не буде
    І стало раптом холодно мені
    І сипле осінь листопадом в груди (прим. автора - "побачення" перенесено на жовтень)
    І замітає наші дні.
    (Оксана Білозір)
   
     Від себе, до цієї вже не новини, додаю:
     НЕ СОРОМНО ТОБІ?!!!!!
 
    Нажаль, далі буде!