Химическая атака рашистов

Угрозы о химической атаке оккупантов подтвердились. Они, в очередной раз, цинично обстреляли опасный объект. Около 4:30 утра, в Сумской области, в результате артиллерийского обстрела, был поврежден резервуар с аммиаком емкостью 50 тонн. К счастью, после удара никто не погиб.

Спасатели сумели локализировать вытекание аммиака, однако облако ядовитого испарения все же поднялось. Его радиус может достигать 5 км. По предварительным данным, городу Сумы ничего не угрожает из-за противоположного направления ветра.

Стоит напомнить, что аммиак легче воздуха, поэтому, если возникает угроза отравления, следует спускаться в подвалы, ложиться на землю, закрывать нос и рот ватно-марлевыми повязками смоченными уксусом или лимонной кислотой.

Рашисты еще раз доказали, что людьми их вряд ли можно назвать. Это откровенные фашисты, совершающие террористические акты с целью уничтожить все живое в Украине.