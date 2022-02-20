“Химическая атака” на Донбассе

В Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщили, что Россия распространяет дезинфомацию о, якобы, попытке химической атаки. “”Химическая атака” может быть одним из фейковых поводов для обострения российской агрессии, и об этом уже говорили в Совбезе ООН. И вот, оккупационная администрация разгоняет фейк о попытке химической диверсии на заводе «Стирол»: вроде бы произошло нападение; охранник ранен; нападавшие “говорили на польском языке””, - говорится в сообщении Центра.

Интересно, что всего несколько недель назад, было известно, что на завод «Стирол» свозили большое количество бочек с аммиаком, которые были повреждены. О распространении дезинформации “о причастности к этому украинских военных” стало известно благодаря добытому списку террористов Донбасса, в котором эта операция значилась одной из более чем 5 десятков прочих пропагандистских и дезинформационных нарративов. Единственное несоответствие с планом, предначертанным боевиками ранее, является то, что “нападавшие говорили на польском языке”. То есть Россия хочет обвинить страны НАТО в провокациях на Донбассе.

Видимо эта информация, как и прочие информационные атаки российских и пророссийских СМИ направлена исключительно для зомбирования собственных граждан, так как о предстоящей операции знали в Украине и в ЕС, а значит, не поверили бы в убеждение террористических СМИ.