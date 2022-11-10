Грязный рот Кремля говорит о “грязной бомбе”

09:36 07 ноября Киев, Украина

Шойгу несколько раз обзванивал министров обороны ведущих стран НАТО и говорил о подготовке Украиной “грязной бомбы”. После, Путин признался, что это он приказал своему министру совершить ряд звонков, опираясь, видимо, на свое больное воображение.

Понятно, что Киев никогда бы даже не подумал о создании ядерной бомбы по методу террористов. Тем более, украинские защитники никогда бы не пошли на использование ядерного оружия на своей территории. Это просто бессмысленно. Взрыв от, так называемой “грязной бомбы” не сопоставим с детонацией ядерной боеголовки, а заражение на месте взрыва не позволит использовать территорию на протяжении нескольких десятков лет.

В тоже время Россия, с официально признанным террористическим режимом в Кремле, вполне способна устроить такую провокацию, для оправдания нанесения ответного ядерного удара. Местом возможного подрыва “грязной бомбы” может стать Херсон, из которого уже не первую неделю эвакуируют население на левый берег Днепра. А недавно, гаулятеры заявили, что и с левого берега необходимо переехать на восток, за пределы 15-и километровой зоны от реки.

Вполне вероятно, что все слова Кремлевских врунов это очередной виток ядерного шантажа. В тоже время, необходимо быть начеку, запастись, на всякий случай, йодидом калия, ведь имея дело с террористами, невозможно наверняка предсказать их будущие шаги.