Грязные игры Дмитрия Абрамовича, или чем не угодил обычный блогер

16:11 05 декабря Киев, Украина

left;">Фейки и смешная ложь на просторах интернета уже давно стали любимым «оружием» многих высокопоставленных лиц. Как говорил Богдан Титомир - «пипл хавает» - и этого достаточно. Многие слепо верят всему, что пишут в сети, и лишь некоторые мыслят критически и стараются проверять информацию.

Я, как блогер, впервые столкнулась с тем, что недовольные моей деятельностью люди начали распространять фейки обо мне. Итак, в сети появилась информация о том, что я использую в качестве своей аватарки фотографию британской активистки Кетрин Майер. Подтверждается эта информация скриншотом с одного из сайтов, где я публикую свои статьи. Фейк дошел до владелицы фотографии, и это ее сильно возмутило, о чем она сообщила на своей странице. Ее возмущение вполне понятно, но, к сожалению, она тоже стала жертвой обмана. Объясню.

В здравом уме никто не стал бы использовать фотографию активистки, журналистки и писательницы, но по всей видимости кто-то считает иначе. Кто-то, для которого фейк – это привычное дело даже на очень высоком уровне, про это в конце.

Интересно так же то, что, многие «сливные» сайты сделали публикации с такой же информацией, а сайты, которые даже минимально смогли зайти и проверить информацию обо мне в моём профиле и как в действительности это выглядит, воздержались от подобного рода публикаций, за что им спасибо.

Не сложно зайти на сайт и в мобильной версии посмотреть, как он выглядит в действительности. В моб. версии сайта, с которой был сделан якобы скриншот с фотографией Кетрин Майер, аватар выглядит "сплюснуто". В оригинальной версии сайта аватар выглядит круглым. Любой читатель может зайти на сайт и убедиться в этом сам. Ниже прилагаю два скриншота для сравнения.

Первый

И второй

На мой взгляд разница более чем очевидна)) Ну хоть сходство есть.

И «поражает» качество и дотошность наших изданий в таких новостях, которые с 1 ретвита и 18 отметок «нравится» увидели «сенсацию» и сразу подхватили этот скандал ))) ну смешно же, накрутили бы уже ретвитов и лайков, комментариев…

А теперь про интересное.

Кому и для чего нужен был такой скандал? Думаю, тому, кому не нравится, что я описываю реальную ситуацию на «Укрзализныце»: позитивные тенденции развития компании. Думаю, тому, кому не нравится, что я пишу о нечестных тендерах, о воровстве, показываю фиктивные компании и кто за ними стоит. Легко писать про негатив, особенно, когда этот негатив собирался годами. Сложнее написать про позитивные изменения и перспективы.

Совсем недавно в Казахстане опозорился министр инфраструктуры Криклий, с подобным этому фейковой справкой. А в этом случае я думаю, что опозорился уже его заместитель Министра инфраструктуры Украины, Дмитрий Абрамович, которому по всей видимости не понравились мои публикации про попытки его людей залезть в тендерные закупки УЗ со своими схемами и откатами, вообще мне кажется что этот заместитель курирует не только тендерные закупки но и много других схем связанных с УЗ, и является явным противником действий нынешнего руководства УЗ, которое как раз таки всячески препятствует его людям организовывать и реализовывать коррупционные схемы.

Совсем недавно отстранили людей, которые использовали фиктивные фирмы на закупках топлива и электроэнергии, а фирмы ведут прямиком в мин инфраструктуры, о чём я писала не однократно. Видимо это привело замминистра в ярость, что и подвигло его заказать «чернуху. И тут следует отметить, что где-то на уровне министерства инфраструктуры постарались и проявили «гениальную» фантазию – обвинить человека в плагиате фотографии, достаточно известного человека, писательницы, лидера движения, журналистки … чтобы поднять скандал… это мог придумать такой же человек который решил, что будет хорошей идеей поехать на встречу на самом высшем уровне в Казахстан с фейковой справкой про ковид.

Кстати, моему фейсбук профилю в этом году исполнилось 10 лет))) и тема логистики и транспорта для меня интересна уже давно, хоть я там уже и не пишу.

Также с этой ситуацией могут быть связаны и другие группы, которые деструктивно влияют на процессы УЗ. Это могут быть Дубневичи, про деятельность которых я сейчас готовлю материал или представители наблюдательного совета, которые связаны с фиктивными и завышенными ценами по некоторым тендерам на закупку электроэнергии и дизеля…. Передаю им отдельный привет, ждите, статьи выйдут в любом случае.