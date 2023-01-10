Грядущая демографическая пропасть…когда ты на дне, оттолкнись и всплывай

Академик Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Элла Либанова еще год назад предрекала стране серьезные демографические проблемы, которые в то время были в основном связаны с трудовой миграцией молодого, трудоспособного и фертильного населения в западные страны. В то же время в Украине сформировалось понятие «наследственная бедность», когда за чертой бедности живут уже несколько поколений одной семьи. Тревожные звоночки руководством как водится проигнорировались, данные о численности населения безбожно завышались.

После обретения Украиной независимости, уехать в Польшу на любую, самую непрестижную работу, рассматривалось большинством украинцев как некий «социальный лифт», поскольку даже наличие добротного образования и социально-значимой профессии, не гарантировало трудоустройства с достойной оплатой.

В период пандемии, страны Запада с удовольствием воспользовались украинскими врачами и медицинскими сестрами, когда спрос на обученный, квалифицированный медперсонал во всем мире был запредельный. Посулив достойные деньги, правительства западных стран решили проблему с нехваткой медиков во многом благодаря Украине, где ковид бушевал с не меньшей, а то и большей силой, но была провалена кампания по вакцинации и государство практически не поддерживало медицину.

В результате Запад сохранил самый ценный ресурс – людей, мы же потеряли профессиональных врачей и получили огромное количество «жертв пандемии», истинное количество которых не берется озвучить даже ВОЗ, признавая, что официальные цифры можно смело утраивать.

В июле 2021 года представитель ООН по гуманитарным вопросам в Украине Асенефу Лубрани заявила, что властям страны абсолютно необходимо провести перепись населения, поскольку численность населения Украины доподлинно не известна. Последняя официальная перепись населения в Украине проводилась в декабре 2001 года!!!

Отсюда следует, что власти уже тогда имели весьма смутное представление о том, сколько людей проживало на территории Украины, а значит планирование бюджета страны и связанное с этим наполнение пенсионного фонда проводилось на глазок. В 2021 году средние показатели рождаемости составляли приблизительно 1300 человек в день, смертность минусовала население на 1800 жителей, итого Украина в мирное время убывала со скоростью 500 человек в день.

Социальный геноцид современности шел едва ли не большими темпами чем в голодомор 30-х годов. Тогда также не было точных цифр и потери Украины от голода оцениваются от двух до пяти миллионов человек. Свободная евроустремленная страна за годы независимости потеряла около 8-10 миллионов, подчеркну – в мирное время.

После февраля 2022 года говорить о последствиях ковида или трудовой миграции вообще не приходится, в стране идут военные действия и убыль населения возросла многократно. Люди покидают непригодные для жизни города и села, погибают в боях. По данным ООН, поскольку война длится уже более 300 дней, 17,7 миллиона украинцев по всему миру нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

Со статистикой как всегда сложно, если не знать сколько человек было, как узнать сколько осталось? Как справляются военкоматы, просто трудно себе представить, даже те военнообязанные которые стояли на учете, когда гром грянул смогли спокойно выехать из страны. С цифрами оскандалилась даже госпожа Урсула, озвучив взятые с потолка сведения о потерях украинской армии, хотя аргументированно возразить ей сложно, ведь официальных данных нет. Меня не убеждают осторожные 10 – 20 тысяч безвозвратных потерь, которые иногда неофициально озвучивают вполне официальные лица... как можно давать разброс в 10 000 человек, это же жизни людей?

А если принять во внимание потерю территорий и проживающих на них людей (как не крути, по факту Крым и Донбасс сейчас Киевом не контролируются, а явных признаков, что все вернем, пока не наблюдается, хоть наши защитники и не оставляют отчаянных попыток), то убыль населения Украины принимает катастрофический оборот. Только в этих регионах проживают около 10 миллионов человек, которые теперь имеют паспорт другой страны.