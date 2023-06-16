Грузия теперь официально пророссийская страна?

00:01 07 июня Киев, Украина

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили недавно заявил, что “Россия напала на Украину из-за того, что Украина хотела вступить в НАТО и теперь расплачивается за свои желания”.

Одно дело, когда этот бред доносится откуда-то из пропагандистских помоек РФ. По сути, это самое безобидное, что можно услышать от Соловьевых, Скабеевых, Симоньян и прочих. Но когда откровенный пропутинский нарратив распространяет действующий глава правительства Грузии, это уже говорит о многом и, к сожалению, наводить на неутешительные выводы.

Тбилиси постепенно заводит страну под Россию, точно также как Лукашенко завел Беларусь. Единственный выход из данной ситуации – народ, которому необходимо выходить на протесты и выгонять гнойник “аля-Янукович и «Партия регионов»” из страны, как это сделали украинцы в 2013-2014 году. Ситуация и без того уже слишком запущена, однако пока что еще есть выход, но спектр возможностей стремительно сокращается и вскоре за активистов и оппозицию могут взяться уже российские спецслужбы.