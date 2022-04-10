Грузия стала на сторону рашистов

Поведение Тбилиси можно объяснить пророссийским правительством. В тоже время, народ Грузии не должен оставаться в стороне. Люди прекрасно помнят войну 2008 года, потерю Абхазии и Южной Осетии, убийство сотен соотечественников, разрушенные дома. Все тоже самое, только в куда большем масштабе происходит в Украине. Своими действиями, правительство Грузии непросто спонсирует войну против нашей страны, но и, фактически, становится на сторону оккупантов.

Мирные жители Грузии не должны оставаться в стороне при содействии их правительства рашистскому режиму. Тысячи людей выходивших на главные площади их страны должны вернуться и заявить о своей поддержке Украине и нежелании поддерживать свое правительство, которое содействует фашизму страны-агрессора.