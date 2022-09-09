Группа ООН прибудет в Оленевку для расследования

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, расследовательская миссия, которая должна прибыть в Оленевку в ближайшие дни, рассмотрит массовое убийство, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения.

"Председатель миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без каких-либо препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам», – отметила она.

Также Розмари Ди Карло поблагодарила Украину и Россию "за их конструктивный подход и их подготовку к этой миссии" и добавила, что организация рассчитывает на их дальнейшую поддержку.

Напомним, 29 июля произошел взрыв в оккупированной Еленовке, в результате которого погибли 53 украинских защитника.. Большинство из них были защитниками Мариуполя из "Азовстали".

Поэтому Организация Объединенных Наций проведет расследование по взрыву и гибели украинских военнопленных. Миссией будет руководить бразильский генерал Карлуш душ Сантуш Крус, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Что уже известно.

Журналисты CNN опубликовали результаты своего расследования по теракту во временно оккупированной Еленовке. Тогда в результате взрыва на территории колонии погибли и получили ранения десятки украинских военнопленных, и Россия сразу же обвинила в этом ВСУ, мол, по колонии нанесли удар с американского HIMARS. Однако расследование журналистов свидетельствует об обратном.

4 августа в Киеве на Софийской площади состоялась акция "Оленовка — новый Освенцим", которую инициировали родственники и близкие военнопленных из "Азовстали". Около 300 участников требовали, чтобы международные организации отреагировали и участвовали в прописанных международным правом процессах.

В США считают, что Россия готовится сфальсифицировать доказательства взрыва в Еленовской тюрьме перед посещением места третьими сторонами.. Они это делают, чтобы обвинить вооруженные силы Украины.

Для убийства украинских защитников в Оленовке россияне могли использовать реактивные пехотные огнеметы "Шмель", которые "быстро выжигают кислород, в результате чего человек сгорает за секунды".

Украинские разведчики считают, что террористический акт против военнопленных ВСУ в колонии в Оленовке был спровоцирован россией, чтобы помешать поставке западного высокоточного вооружения.

Расследование будет проведено. А русских преступников постигнет заслуженное наказание.