Грозит ли Европе новый локдаун? Мнение комиссара ЕС по вопросам здравоохранения

У Европы еще есть шанс не вернуться к показателям минувшей весны, заявляют в руководстве ЕС, в Британии снова появились признаки ажиотажного спроса на туалетную бумагу, шведов просят перестать обниматься, а в Хельсинки коронавирус ищут с собаками.
Мировое число заразившихся коронавирусом c начала эпидемии приближается к 32 млн. Из этого числа 22 млн выздоровели. Число смертельных исходов - около 978 тыс.
Для Европы пришел решающий момент в пандемии- поделилась своим мнением в четверг комиссар по вопросам здравоохранения Европейского союза Стелла Кириакидис.
Риск того, что заражаемость и смертность от Covid-19 вернутся к пиковым показателям прошлой весны, стремительно растет, мы находимся на грани новых общенациональных локдаунов, но правительства стран ЕС пока еще могут это предотвратить, считает она.
"Возможно, это наш последний шанс избежать повторения прошлой весны, - сказала Кириакидис выступая на заседании профильного комитета Европейской комиссии. - Все страны-члены должны быть готовы к быстрому и своевременному введению ограничительных мер".
Европа проходит второй пик пандемии. Правительства многих стран возвращаются к пока сравнительно мягким ограничительным мерам, по большей части не решаясь на строгий локдаун, как в марте.
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