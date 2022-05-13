Греция помогает рашистам

Греция стала одной из стран Европы, которая помогает нефти и нефтепродуктам рашистов попадать в ЕС. Так, судовладельцы загружают свои танкеры в портах агрессора, после чего отгружают черное золота в европейских портах. По данным ОПЕК, ежедневно рашисты продают 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, а доля греческих бизнесменов в этом процессе выросла втрое за апрель 2022 года, по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

ЕС только готовится принять 6-й пакет санкций, который будет включать в себя эмбарго на поставки нефти, нефтяных смесей и нефтепродуктов из страны-агрессора. В тоже время, на данный момент, европейские страны продолжают скупать черное золото рашистов, пока есть такая возможность. Как говориться, “перед смертью не надышишься”. Тем не менее, уже сейчас существуют альтернативные источники, с которых европейские страны также могут закупать нефть. Единственный минус – более долгая транспортировка.

К сожалению, для многих “деньги не пахнут” и они с непревзойденной циничностью, присущей лишь рашистам, продолжают снабжать нефте-долларами военную машину Кремля, которая уничтожает украинцев ежедневно. Эта нефть не имеет привычного черного цвета. Она окрашена в кроваво красный цвет – цвет крови мирных и не в чем не повинных людей Украины, которые сражаются, в том числе, за то, чтобы в Европу не пришла война. По сути, скупая нефть у агрессора, ЕС самостоятельно снабжает армию оккупантов, которая угрожает безопасности каждому дому в любой европейской стране.