Грамоты с гербом Украины в российских детских садах

росіяни продовжують ганьбитися викраденими в Україні речами. Так, в російському місті Чита вихованцям одного з дитячих садочків вручили грамоти з українською символікою.

Про це повідомляють росЗМІ, передає РБК-Україна.

За даними місцевого видання, в дитячому садку провели конкурс "Містер і Міс літо-2022". 30 серпня дітей вирішили нагородити та попросили дітей одягнути красиво. У садочку провели урочистий захід і роздали грамоти дітям і батькам.

"Увечері нам видали грамоти, а там посередині герб України, його прям чітко видно. Спочатку ми не зрозуміли, обурилися тим, що на грамоті незрозуміло яка дата і дитяча група, а ввечері батьки підняли питання, мовляв, "люди, а ви взагалі бачили, що там герб України?" - розповіли батьки.

З садка почали відразу дзвонити в сім'ї вихованців і просити здати всі грамоти назад. Батькам пообіцяли замінити всі грамоти та видати нові.

Яким чином грамоти з українською державною символікою опинилися в дитячому садку міста Чити в росії - залишається тільки здогадуватися.

Обуреним батькам вихователі сказали, що вони знайшли бланк грамоти в Інтернеті, завантажили, а потім роздрукували.

Що украли те і мають.... Скільки проіснує така нація?